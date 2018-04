Internacional

EE.UU., Francia y Gran Bretaña bombardean Siria

agencias | redacción

14/04/2018

Trump, en coordinación con Francia y Reino Unido, ha aprobado una contundente respuesta contra el régimen de El Asad hasta que 'abandone el uso de armas químicas'.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha ordenado hoy una ofensiva conjunta con Francia y el Reino Unido contra las "capacidades de armamento químico" de Bachar al Asad como respuesta a un presunto ataque químico del que culpan al Gobierno sirio. Al parecer, los ataques iban dirigidos contra el centro de investigación y dos plantas de producción de armas químicas del régimen sirio en la capital Damasco, y en varios puntos de la provincia de Homs. Dichos centros estarían vacíos cuando se han producido los bombardeos, aunque el Ejercito sirio ha informado de que tres civiles han resultados heridos cuando "algunos misiles, que se dirigían a una posición militar cerca de Homs, fueron desviados de su trayectoria y la explosión de uno de ellos causó heridas a tres civiles".

"Hace un momento, he ordenado a las Fuerzas Armadas de EE.UU. lanzar ataques de precisión contra objetivos asociados a las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad", ha dicho Trump en una comparecencia desde la Casa Blanca. "Una operación conjunta – ha explicado- con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos".

Trump y sus aliados europeos han lanzado esta ofensiva en respuesta al presunto ataque químico ocurrido el pasado sábado en la ciudad siria de Duma, del que culpan a Al Asad. "Esta masacre fue una escalada significativa en el patrón de uso de armas químicas de ese régimen terrible", ha afirmado el presidente estadounidense.

Trump ha explicado que la ofensiva de EEUU, Francia y el Reino Unido tiene como objetivo "establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas" por parte de Al Asad.

También ha dicho que los tres países están "preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga su uso de armas químicas prohibidas".

Asimismo, Trump ha hecho un llamamiento a Rusia e Irán, los principales aliados de Al Asad, a que abandonen su apoyo al líder sirio. "En 2013, el presidente (Vladimir) Putin y su Gobierno prometieron al mundo eliminar las armas químicas de Siria. El reciente ataque de Al Asad -y la respuesta de hoy- son resultado directo del fracaso de Rusia en mantener su promesa", ha dicho Trump.

La ofensiva de hoy es el segundo ataque que Trump ordena contra posiciones de Al Asad desde que llegó a la Casa Blanca.

El 7 de abril del año pasado, en respuesta a otro presunto ataque químico, Estados Unidos en solitario atacó una base aérea de Al Asad y destruyó, dijo, el 20 % de la flota militar aérea de Damasco.

Francia

La operación de esta noche contra "el principal centro de investigación y dos centros de producción" del programa sirio de fabricación de armas químicas es "legítima, proporcionada y focalizada", según el Gobierno francés.

En una declaración conjunta en el Elíseo con el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, la ministra de Defensa, Florence Parly, ha asegurado que los bombardeos han atacado "la capacidad de desarrollar, preparar y producir armas químicas", con un "objetivo simple: impedir al régimen sirio usarlas de nuevo armas".

Le Drian ha añadido que Francia va a trabajar desde ahora para hallar "un plan de salida a la crisis", que implique una "solución política".

Marcron dice que 'no podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas'

El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte, ha confirmado hoy que ha ordenado a las Fuerzas Armadas de su país intervenir en Siria junto a Reino Unido y Estados Unidos porque "no podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas".

En un comunicado, Macron ha subrayado que el ataque "está circunscrito a las capacidades del régimen sirio que permiten la producción y el empleo de armas químicas" y ha explicado que el Parlamento francés será informado de la ofensiva y se abrirá un debate parlamentario, como estipula la Constitución.

Reino Unido

La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho hoy que "no hay alternativa practicable al uso de la fuerza" en Siria, al confirmar la implicación militar de su país en la ofensiva conjunta adoptada contra el régimen de Bachar Al Asad en Siria.

La líder conservadora ha indicado que se han agotado "todos los canales diplomáticos posibles" antes de acordar con Estados Unidos y Francia una acción coordinada en respuesta al ataque perpetrado por Asad con armamento químico el pasado sábado en la ciudad de Duma.

"Este modelo persistente de comportamiento debe frenarse, no solo a fin de proteger a inocentes en Siria de muertes y bajas espantosas ocasionadas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir la erosión de la norma internacional que evita el empleo de esas armas químicas", ha afirmado May en un comunicado.