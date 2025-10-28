EiTB MARATOIA
EITB MARATOIA
Aurtengo spot-a estreinatu du EITB Maratoiak: "Euskal rock 'n' roll", ondo bizitako bizitza luze baten alde
EITB
Nagusilan elkarteko boluntarioak dira bideoan protagonista, eta twist solidario erraldoia proposatzen digute, Niko Etxarten abesti mitikoaren doinuarekin. Bizitzari kantu eginez, belaunaldi guztiak batuko dituen kanpaina izan nahi du.
Apurka apurka badator EITBren ekimen solidario erraldoia eta, urtero bezala, spot-a ere badu 2025eko EITB Maratoiak. Hondarribian, Irunen eta Donostian grabatuta, Nagusilan elkarteko boluntarioak ditugu bertan protagonista: María José, Encarni, José Ignacio, Gema, Gloria, Javier, Pamela, Begoña, Juan Jose, Arantxa, Mari Jose, Juani, Mayenia eta Rebecca. Belaunaldi gazteagoko lagunekin batera, Niko Etxart abeslari ezagunaren "Euskal rock 'n' roll" kantu mitikoa dantzatu dute: kozinatzen, egongelan, autobus geltokian, lagunekin arrantzan, frontoian… twist solidario erraldoia, ondo bizitako bizitza luze baten alde.
Izan ere, aurten aukeratutako kausa ez da gaixotasun bat, gai zabalagoa bat baino: Zahartze osasuntsua. Bizi bedi bizipoza! lelopean, ondo bizitako bizialdi luze baten alde egin nahi du 2025eko EITB Maratoiak, modu positiboan. Modu osasungarrian zahartzea lehentasunezko gaietako bat dugu, gizarte eta osasun desafioa; eta, horretarako, ezinbestekoa da zahartzaroaren alorrean ikertzen eta berritzen jarraitzea. Gizartearen transformazioa helburuetako bat izanik, EITBk gu guztion laguntza lortu nahi du, bizitzari kantu eginez belaunaldiak batuko dituen kanpaina ikusgarri baten bitartez.
Abenduaren 18aizango da aurtengo EITB Maratoiaren egun handia; baina, jada, zabalik dago dirua emateko BIZUMa (dohaintza solidarioa: 33478)
Mugi gaitezen prebentzioaren eta ikerketaren alde, zahartze aktibo eta osasuntsu baten alde!