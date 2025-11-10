Niko Etxart, Aurora Beltrán eta Janus Lester, EITB Maratoiaren bideokliparen protagonistak

2025ko elkartasun maratoia, zahartze osasuntsurako diru-bilketa - EITB Maratoia
Hiru artistek jarriko diote ahotsa edizio honetako soinu-bandari. Astelehen honetan grabatuko dute "Euskal rock n' roll" kantu mitikoaren bertsio berezia, letra bera ere aurtengo kausari egokituta: Bizi bedi bizipoza!
EITB Maratoia, zahartze osasuntsua
Astelehen honetan, azaroak 10, Elkarren estudioetan elkartuko dira Niko Etxart, Aurora Beltran eta Janus Lester abeslariak helburu solidario handi batekin: EITB Maratoiaren 2025eko bideoklipa grabatzea, Niko Etxarten "Euskal rock n' roll" kantu mitikoaren bertsio berezian. Hiru artistek ahotsa jarriko diote aurtengo soinu-bandari, abestiaren jatorrizko erritmoarekin eta kausara egokitutako letrarekin. Gainera, Janus Lester gitarra akustikoan ikusiko dugu, eta Aurora Beltran, berriz, elektrikoan. Hori guztia, bizitzari kantu eginaz, belaunaldiak batuko dituen kanpaina ikusgarri baten alde.
Azaroan zehar EITBk bideoklip berri hau estreinatuko du bere hedabideetan, eta edizio honetako erronka solidarioaren ardatzetako bat izango da, Nagusilan elkarteko boluntarioen spot-arekin. Helburua, oso erraza: elkartasunezko twist handi bat dantzatzea, "Euskal rock n' roll" abestiaren erritmoan. Asteartetik aurrera, gainera, tutorial bat egongo da dantzarako pausoen proposamenekin, bai EITBren sare sozialetan eta baita EITB Maratoiaren webgunean ere.
Aurten aukeratutako kausa zahartze osasuntsua da, Bizi bedi bizipoza! lelopean. Modu osasungarrian zahartzea desafioetako bat dugu gizarte eta osasun mailan; eta, horretarako, ezinbestekoa da zahartzaroaren alorrean ikertzen jarraitzea. Gizartearen transformazioa helburuetako bat izanik, EITBk gu guztion laguntza lortu nahi du, bizitzari kantu eginez, belaunaldiak batuko dituen kanpaina ikusgarri baten bitartez.
Abenduaren 18a izango da aurtengo EITB Maratoiaren egun handia; baina, jada, zabalik dago dirua emateko BIZUMa (dohaintza solidarioa: 33478)
Mugi gaitezen prebentzioaren eta ikerketaren alde, zahartze aktibo eta osasuntsu baten alde
