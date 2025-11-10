Niko Etxart, Aurora Beltrán y Janus Lester protagonizan el videoclip de EITB Maratoia 2025

10/11/2025 09:01

EITB MARATOIA - Videoclip

Los tres artistas ponen voz a la banda sonora de esta edición. Este lunes grabarán esta nueva versión del mítico tema "Euskal rock n' roll", con letra adaptada al lema de este año: ¡Larga vida a la buena vida!

Este lunes, 10 de noviembre, Niko Etxart, Aurora Beltrán y Janus Lester se dan cita en los estudios de Elkar, en Aduna, con un objetivo solidario: grabar el videoclip de EITB Maratoia 2025, una nueva versión del mítico tema "Euskal rock n' roll " del propio Etxart. Los tres artistas pondrán dvoz a la banda sonora e este año, con el ritmo original de la canción y con letra adaptada a la causa. Además, veremos a Janus Lester en la guitarra acústica, y a Aurora Beltrán con la eléctrica. Todo ello, para crear un canto conjunto a la vida que pretende unir generaciones.

A lo largo del mes de noviembre EITB Maratoia estrenará en sus medios este nuevo videoclip que, junto al spot de los voluntarios y voluntarias de Nagusilan, serán el eje del reto de esta edición: bailar un gran twist solidario al ritmo de "Euskal rock n' roll". A partir de este martes, además, habrá un tutorial con propuestas de pasos, tanto en redes sociales de EITB como en la web de EITB Maratoia.

La causa elegida para este año es el envejecimiento saludable, bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida! / Bizi bedi bizipoza! No se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento; y, como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con esta campaña.

El gran día de EITB Maratoia 2025 será el 18 de diciembre, pero desde ahora está en marcha el BIZUM (donación solidaria: 33478).

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable.