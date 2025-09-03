EITB TALDEA
Euskal Zinema, Garena
EITBk Zinemaldiari emandako babesa berritu du, euskal ekoizpenek presentziarik handiena duten urtean
EITB Media
Euskal zinemaren 38 ekoizpenek parte hartuko dute edizio honetan. Horietatik 25 lanek EITBren partaidetza dute. Zinemaldian hiru momentu garrantzitsu izango ditu aurten EITBk: Euskal Zinemaren Gala Handia, EITB Gala eta hitzordu profesionala ikus-entzunezkoen sektorearekin eta industriarekin.
Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia eta Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendaria
EITB eta Donostia Zinemaldiaren arteko babesletza sendotu eta indartzeko hitzarmena berritu dute asteazken honetan Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendariak eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusiak, Tabakaleran egin den ekitaldian. Zinemaldiari babesa eskaintzea ez ezik, euskal zinema sustatu eta indartzea.
Aurten, euskal zinemaren presentzia historikoa izango da, eta bai EITBren zuzendari nagusiak eta bai Donostia Zinemaldiaren zuzendariak euskal zinemaren une gozo hori azpimarratu dute. 38 euskal ekoizpenek parte hartuko dute edizio honetan: horietatik 25etan EITBk hartu du parte; 18 euskarazkoak dira eta 14, emakume zuzendarien lanak.
Zehatzago esateko, Sail Ofizialean euskarazko hiru lan ditugu, hirurak EITBren parte hartzea dutenak: batetik, Maspalomas eta Karmele filmak; bestetik, Zeru Ahoak, ETBn eta PRIMERANen irailaren amaieran ikusiko dugun fikziozko seriea. Historikoa da, halaber, aipatutako Zeru Ahoakek, euskarazko serie batek, lehenengo aldiz Sail Ofizialean parte hartzea.
Euskal Zinemaren Gala Handia ezinbesteko hitzordua izango da euskal eragile guztientzat, irailaren 23an, Victoria Eugenia Antzokian. Aktoreak, zuzendariak, gidoilariak, kamerak eta talde tekniko eta artistikoak batu eta goraipatzea xede duen ekitaldia Sara Cozar eta Joseba Apaolaza aktoreek aurkeztuko dute. Bertan, EITBren Egile Berriak Saria jasoko du Sara Fantovak, Jone batzuetan bere lehenengo lanak izan duen arrakasta gailentzeko. Hirugarrenez banatuko du EITBk egile berrien talentua nabarmentzeko sortutako saria. Nobedade gisa, aurtengo ediziotik aurrera, Iñigo Aristegui artista donostiarrak sortu duen eskultura sari hauen ikur bilakatuko da.
Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia, Vanesa Fernandez EITBren Euskara eta Kultura zuzendaria, Iñigo Aristegui eskultorea eta Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendaria
Euskal Zinemaren Galan, halaber, beste lau sari hauek banatuko dira: GIDOI + SGAE Euskal Herriko Gidoigile Onenaren Saria Borja Cobeagak jasoko du, Los aitas filmaren gidoiarengatik; EAB Bultzada Saria, interpretazio lana aintzatesteko eta bultzatzeko saria Miren Gaztañagak, bere aktore ibilbidearengatik; EZAE Saria Arantxa Etxebarriaren La infiltrada filmarentzat izango da, Euskadin arrakastatsuena izan den euskal produkzioko filma izateagatik, eta Zinemira Saria Asier Altuna eta Telmo Esnal zuzendariek jasoko dute. Zinemaldiak eta EPE-IBAIAk (Ikus-entzunezkoen Euskal Ekoizle Independenteen Elkartea) urtero ematen dute sari hau, euskal zinemaren nortasun garrantzitsu baten ibilbidea aitortzeko.
Horrez gain, edizio honetako EITB Galak aurrestreinaldi handi bat eta musika zuzenean dakar, irailaren 21ean, Belodromoan. Ikus-entzunezko esperientzia paregabea izango da Gipuzkoa Heganen estreinaldia: pantaila erraldoian proiektatutako da, Fernando Velazquezen zuzendaritzapean arituko diren Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eta Goikobalu abesbatzaren zuzeneko musikak girotuta, eta Olatz Salvador arituko da.
Azkenik, Telebistak eta plataformak gure zinemaren eragile gisa izenburupean, irailaren 22an, EITBren eskutik eta euskal ikus-entzunezko sektorearekin egingo den jardunaldi profesionala. Urtero, Estatuko telebista publiko zein pribatu eta streaming plataformarik esanguratsuenen hitzordua bilakatu da jardunaldi profesional hau.