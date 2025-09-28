EITB TALDEA
Jose Ramon Soroizek Zilarrezko Maskorra irabazi du, EITBren parte-hartzea duen 'Maspalomas' pelikulagatik
'Aro berria' (Irati Gorostidi) eta 'El último arrebato' (Marta Medina eta Enrique López Lavigne) lanek ere aipamen berezia jaso dute aurtengo edizioan. Hirurek dute EITBren babesa.
Jose Ramon Soroiz
Euskal zinemak bizi duen momentu bikainaren erakusleiho eta isla izan da bukatu berri den 73. Donostia Zinemaldia, edizio historikoa izan baita hau gure zinemarentzat. Jaialdiarekiko babesa indartzearekin batera, EITBk berretsi egin du ikus-entzunezko sektorearekin eta industriarekin duen konpromisoa eta, hala, EITBren parte-hartzea duten hiru lanek aitortza lortu zuten atzoko itxiera ekitaldian.
Jose Ramon Soroiz aktoreak interpretazio nagusi onenaren Zilarrezko Maskorra irabazi zuen, Maspalomas filmean egindako lanagatik. Epaimahai ofizialak Zhao Xiaohong aktore txinatarrarekin ex aequo eman zion golardoa legorretarrari. Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik zuzendutako pelikulak, gainera, Sebastiane Saria ere jaso du aurtengo edizioan.
Kursaaleko ekitaldian beste bi aipamen lortu zituzten EITBren parte-hartzea duten lanek: Kutxabank-New Directors saileko epaimahaikideek aipamen berezia egin zioten Irati Gorostidi Agirretxeren Aro berria lehen filmari; eta Irizar Sariaren epaimahaiak ere aipamen berezia eman zion Marta Medinaren eta Enrique López Lavignen El último arrebato lehen filmari.