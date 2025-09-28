GRUPO EITB Zinemaldia José Ramón Soroiz logra la Concha de Plata por su papel en la película 'Maspalomas', en la que participa EITB EITB Publicado: 28/09/2025 11:19 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2025 11:19 (UTC+2) 'Aro berria' (Irati Gorostidi) y 'El último arrebato' (Marta Medina y Enrique López Lavigne) también han recibido mención especial en esta edición de Zinemaldia. Las tres cintas cuentas con el apoyo de EITB. Jose Ramon Soroiz Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Jose Ramon Soroizek Zilarrezko Maskorra irabazi du, EITBren parte-hartzea duen 'Maspalomas' pelikulagatik

Esta 73 edición del Festival de San Sebastián ha sido escaparate y reflejo del espectacular momento que vive nuestro cine, en un año histórico para el cine vasco. Además de reforzar su apoyo al festival, EITB ha reafirmado su compromiso con el sector audiovisual y la industria del cine vasco; y tres cintas con participación de EITB fueron reconocidas ayer en el acto de clausura.

El actor José Ramón Soroiz ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación principal por su papel en Maspalomas. El jurado oficial otorgó el galardón al legorretarra ex aequo con la actriz Zhao Xiaohong. La película dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, además, ha recibido el Premio Sebastiane.

En la gala de anoche en el Kursaal otras dos películas con participación de EITB obtuvieron sendas menciones: el jurado de la sección Kutxabank-New Directors hizo una mención especial a Aro berria, debut de Irati Gorostidi Agirretxe; y el jurado del Premio Irizar también otorgó una mención especial a la cinta El último arrebato, de Marta Medina y Enrique López Lavigne.