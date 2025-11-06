EITB TALDEA
partida solidarioa
Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida, EITB Kirolaken hedabideetan, zuzenean
ETB1en, eitb.eus-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian eskainiko da azaroaren 15ean, San Mamesen, bake eta elkartasunaren aldarria eginez jokatuko den neurketa historikoa.
Euskal Selekzioa-Palestina partida solidarioa gertutik jarraituko du EITBk. (Irudia: EITB)
Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida solidarioari EITBk egingo dion estalduraren aurkezpena izan da ostegun honetan, azaroaren 6an, EITBren Bilboko egoitzan. Iker Goñi Euskal Futbol Selekzioaren presidenteak, Joseba Urkiola EITBko Kiroletako zuzendariak eta Amane Ibañez EITBko Kiroletako zuzendariordeak parte hartu dute ekitaldian. Aurkezpenean egon da, baita ere, telebista, irrati eta sareetan norgehiagoka eskainiko duen lan-taldearen ordezkaritza: Naxari Altuna, Juanan Larrañaga, Iñigo Barrena, Joxe Mari Apaolaza, Nerea Zusberro, Txema Añibarro, Asier Kareaga eta Gontzal Mendibe.
ETB1en zuzenean eskainiko da bakearen eta elkartasunaren aldarria egin asmo duen neurketa, 20:20an hasita. Kontakizuna Naxari Altunak, Juanan Larrañagak eta Iñigo Barrenak egingo dute. 'ETB Kirolak' tartean ere partida aurreko giroari arreta zabala egingo diote.
Telebistak eta eitb.eus-ek ez ezik, irratietan ere partida eskaintzeaz gain, azken orduko informazioa estu jarraituko dute. Euskadi Irratian, Joxe Mari Apaolazak, Nerea Zusberrok eta Txema Añibarrok egingo dute aurkezpena, eta partidaren kontakizunera, Jon Ander de la Hozek eta Gari Urangak batuko zaizkie. Radio Euskadin, berriz, Gontzal Mendibek, Asier Kareagak eta Larraitz Lucasek egingo dute neurketaren erretransmisioa. Eta, nola ez, EITBko sareetan jazotzen den guztia jarraituko dute.
