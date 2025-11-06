GRUPO EITB Partido solidario El partido Euskal Selekzioa-Palestina, en directo, a través de los medios de EITB Kirolak EITB EITB Publicado: 06/11/2025 12:36 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2025 12:40 (UTC+1) El histórico encuentro por la paz y la solidaridad que disputarán ambas selecciones el 15 de noviembre en San Mames se ofrecerá en ETB1, eitb.eus, Euskadi Irratia y Radio Euskadi. Presentación de la cobertura de EITB Kirola para el partido Euskal Selekzioa-Palestina. (Foto: EITB) Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este jueves 6 de noviembre se ha presentado en la sede de EITB en Bilbao la cobertura que EITB Kirolak realizará del partido solidario entre Euskal Selekzioa y Palestina. El acto ha contado con la presencia de Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, el director de EITB Kirolak Joseba Urkiola y la subdirectora de EITB Kirolak Amane Ibañez. También ha participado en la presentación una amplia representación del equipo que retransmitirá el encuentro: Naxari Altuna, Juanan Larrañaga, Iñigo Barrena, Joxe Mari Apaolaza, Nerea Zusberro, Asier Kareaga, y Gontzal Mendibe.

El encuentro por la paz y la solidaridad entre las selecciones vasca y palestina se retransmitirá a partir de las 20:20 horas por ETB1 y eitb.eus de la mano de Naxari Altuna, Juanan Larrañaga e Iñigo Barrena. 'ETB Kirolak', además, recogerá la última hora informativa y el ambiente preliminar.

También las radios de EITB realizarán un gran despliegue para retransmitir el encuentro y toda la información previa. En Euskadi Irratia, Joxe Mari Apaolaza, Nerea Zusberro y Txema Añibarro darán la información previa y a la retransmisión del encuentro se sumarán Jon Ander de la Hoz y Gari Uranga. En Radio Euskadi los encargados de la narración serán Gontzal Mendibe, Asier Kareaga y Larraitz Lucas; y, cómo no, el equipo de redes de EITB Kirolak seguirá al minuto el histórico partido.