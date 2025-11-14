Francoren heriotzaren 50. urtemuga abiapuntu hartuta, erreportaje bereziak EITBko hedabideetan

EITB TALDEA
Frankismoaren amaiera ikuspegi politiko, sozial eta ekonomikotik aztertuko dute Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta ETBko "Gaur Egun" eta "Teleberri" albistegietan datozen egunetan. Azaroaren 20an bertan, "50 años sin Franco" erreportajea izango da ikusgai ETB2n.
Francisco Franco
1975eko azaroaren 20an Francisco Franco diktadorea hil zen, eta 40 urteko diktadura luzearen amaiera hasi. Euskadin errenkadan etorri ziren, besteak beste, euskararen eta ikurrinaren legeztatzeak, erregimenak atxilotutako antifrankistentzat amnistia eskaerak kalean, alderdi politikoen mobilizazioak, langile mugimenduak… Duela 50 urteko gertaera haiek gogora ekarri eta aztertzeko erreportaje sorta prestatu dute EITBko hedabideek hurrengo egunetarako.
Franco gabe 50 urte igaro diren arren, frankismoa erabat desagertuta dagoen galdetuko diete ETBko albistegiek historialari eta gaurkotasuna aztertzen dutenei, eta zergatik jarraitzen duen indarrean frankismoan sortutako sekretu ofizialen legeak. Francoren aurkako militantzian aritu zirenekin eta erregimenaren errepresiorik gordinena jasan zutenekin egongo dira; ikastolen berpiztea eta debekatuta zegoen euskarari hegalak eman nahian antolatutako ekimenak oroituko dituzte, baita Franco hil ondorengo lehen desobiratzeak ere. Igandetik aurrera, egunero erreportaje bat emango da "Gaur Egun" eta "Teleberri"n, eta azaroaren 20an, guztiak izango dira ikusgai Juan Carlos Etxeberriak ETB2n gidatutako saio berezian.
Euskadi Irratiak, Xiker Esnal kazetariak egindako erreportajeak emitituko ditu astelehenean hasita. Josu Chueca eta Mikel Aizpuru historialariekin, Jone Zuluaga Aranzadiko ikerlariarekin eta Arantxa Urretabizkaia idazlearekin aztertuko dituzte Frankismoaren azken uneak, eta nolakoa izan zen errepresioa eta erresistentzia euskal gizartean, euskalgintzan, feminismoan. Hizpide izango dute, halaber, frankismoaren aldekoek ondoren izan duten bilakaera. Azkenik, azaroaren 20an solasaldia egingo dute duela 50 urte euskal gizartean erreferente ziren hiru lagunekin, 1975eko azaroaren 20az dituzten oroitzapenak biltzeko: German Kortabarria (sindikalgintza) Gontzal Mendibil (kulturgintza) eta Elixabete Garmendia (kazetaritza).
Radio Euskadin, frankismoaren amaiera ikuspegi politiko, sozial eta ekonomikotik aztertu dituzte Iratxe Ruiz, Rodrigo Manero, Maria Suárez eta Iñaki Larrañaga kazetariek. Erreportaje horiek Radio Euskadiko irratsaio nagusietan izango dira entzungai, baita GUAU audio plataforman ere, Euskadi Irratiko edukiekin batera.
Azkenik, azaroaren 20an, albistegietako saio bereziaren ostean, "50 años sin Franco" erreportajea izango da ikusgai ETB2n. Gernikako Juntetxean antolatutako belaunaldi arteko topaketa berezi bat izango du ardatz saioak. Alde batean izango ditugu Francoren diktadura bizi izan zuten euskal kulturgintzako bi erreferente: Mari Karmen Garmendia eta Paco Etxeberria. Bestetik, Euskal Herriko hainbat lekutatik etorritako sei gazte, era guztietako bizimodua izan dutenak eta Francoren irudia urrun ikusten dutenak.