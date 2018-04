Eibar

Domingo, 12:00 horas

Eibar y Alavés se enfrentan en el derbi vasco de Ipurua

Agencias | Redacción

14/04/2018

Los armeros quieren una victoria que les vuela a meter en la pelea por los puestos europeos, mientras que el Alavés quiere dejar prácticamente sellada la permanencia.

El Eibar necesita reencontrarse con la victoria ante el Alavés, después de cinco jornadas en las que sólo ha sido capaz de rescatar dos empates que le han alejado del sueño europeo, mientras que el equipo de Abelardo llega a este duelo con una situación cómoda después de los dos últimos partidos en los que evitó la derrota.



Los armeros tendrían que hacer un espectacular final de campaña para igualar los 54 puntos de la pasada temporada, y el primer paso han de darlo el domingo ante el Alavés. Cierto es que Mendilibar tendrá sus dificultades a la hora de jugar como a él le gusta, habida cuenta de la plaga de lesiones que afecta a los hombres de arriba. El de Zaldibar juega siempre con dos delanteros, pero las ausencias de Charles y Enrich le volverán a obligar a jugar con un solo punta de referencia, Kike García. Está por ver si opta por jugar con Orellana en la media punta, o bien le escora a la banda para dejar el pasillo central a Joan Jordán, pero ello dependerá de si confía en Iván Alejo. Dani García tiene su puesto asegurado en el centro del campo, y la defensa tampoco variará respecto a las últimas jornadas.



Ipurua mostrará un ambiente de derbi y el equipo debe estar a la altura de una afición que no quiere que los suyos terminen la Liga dejándose llevar, toda vez que han cumplido el objetivo más importante, que no es otro que el de la permanencia.



El duelo aparece como un derbi sin urgencias clasificatorias, ya que los armeros se encuentran en la zona tranquila y los babazorros tienen a tiro la permanencia. Aunque los vitorianos no tienen la salvación asegurada de forma matemática, los doce puntos que conservan con los puestos de descenso provocan que tengan el objetivo a tiro y, virtualmente, sean equipo de Primera División para la próxima temporada. Tras las tres derrotas consecutivas cosechadas antes del parón por los compromisos de las selecciones, el equipo de Abelardo acumula dos encuentros sin perder, 0-0 ante el RCD Espanyol y 2-0 ante el Getafe, que les han vuelto a colocar en una situación cómoda. Los alaveses, además, han conseguido mantener la portería a cero en dos encuentros consecutivos de liga por primera en esta campaña, que pone de manifiesto la mejoría defensiva del plantel vitoriano que, tiene su debe lejos de Mendizorroza.



El Alavés sólo ha ganado un partido de los últimos nueve que ha disputado como visitante y en Ipurua tiene el reto de darle la vuelta a esta complicada dinámica. Abelardo tiene a toda la plantilla disponible a excepción del lateral derecho Carlos Vigaray y entre los futbolistas convocados destacan las ausencias del chileno Guillermo Maripán y Álvaro Medrán. Así, el asturiano apostará por un once formado por Fernando Pacheco en la portería y una línea defensiva compuesta por Martín Aguirregabiria y Rubén Duarte en bandas, con Rodrigo Ely y Víctor Laguardia en el eje de la zaga. En el centro del campo se jugarán dos puestos Tomás Pina, Manu García y Dani Torres, mientras que en las bandas actuarán Ibai Gómez y Jorge Franco "Burgui", aunque éste podría ser sustituido por Alfonso Pedraza, quien empezó como titular indiscutible, pero en las últimas jornadas, el pacense se ha hecho con un puesto en el once. En punta, seguramente vuelvan a formar pareja Munir El Haddadi y John Guidetti, ya que el sueco podría ser una pieza clave dadas las características de Ipurúa.



Alineaciones probables:



Eibar: Dmitrovic; Rubén Peña, Arbilla, Ramis, Cote; Dani García, Escalante; Pedro León, Orellana, Inui; Kike García.



Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Ely, Duarte; Ibai Gómez, Pina, Manu García o Dani Torres, Burgui o Pedraza; Munir y Guidetti.



Árbitro: Alberto Indiano Mallenco (Comité Navarro).



Estadio: Ipurua. 12.00 horas.