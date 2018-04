Osasuna

0-0, contra el Alcorcón

Osasuna se resigna a sumar un punto que no vale de nada

Agencias | Redacción

22/04/2018

Los rojillos han empatado 0-0 en su visita al Alcorcón y se alejan de lo puestos de playoff de ascenso.

Alcorcón y Osasuna empataron sin goles (0-0) un duelo que el conjunto madrileño dominó sin crear excesivo peligro y cuyo resultado no le vale a ninguno de los dos porque los alfareros siguen cerca del descenso y el cuadro navarro se aleja de los puestos de promoción de ascenso.



El Alcorcón, en peligro por su cercanía al descenso, recibió con mucha necesidad en Santo Domingo a Osasuna, un rival obligado a ganar para no distanciarse más de los puestos de promoción, de los que le separaban cinco puntos al comienzo del choque. El conjunto madrileño fue el que más intención le puso desde el inicio, dominando la posesión y acercándose a la portería de Sergio Herrera, aunque con poca profundidad en los metros finales. El primer tiro a puerta del partido llegó a los 28 minutos con un disparo lejano de Bruno Gama que se marchó desviado y que puso en alerta a un Osasuna con poca verticalidad en ataque y David Rodríguez, exjugador alfarero, casi desaparecido. Antes del descanso Nono recibió un balón a la espalda de la defensa y, con Aridane de oposición a la carrera por detrás, remató forzado de vaselina ante la salida de Sergio Herrera y el balón se fue rozando el poste izquierdo de Osasuna.



En la segunda mitad el equipo navarro aumentó su intensidad y eso se reflejó en mejores prestaciones ofensivas, sobre todo por los extremos con Lillo y Kike Barja, y después con Rober Ibáñez. Sin embargo su único disparo a puerta fue con un disparo de falta que lanzó Roberto Torres y que despejó Casto de puños. El Alcorcón, después de unos primeros compases de aturdimiento tras el descanso, volvió a tomar las riendas del encuentro y a los 60 minutos tuvo una doble ocasión en las botas de Nono y Mateo García que desbarató Sergio Herrera con mucho acierto. Esa acción no tuvo continuidad en el tiempo porque el Alcorcón volvió a demostrar que es un equipo sin pegada y que, pese a tener toque y posesión, se atasca siempre en los últimos metros. El ejemplo más claro fue en una jugada a la contra en la que un cinco para tres no supo culminar con acierto sobre la meta rojilla. El partido fue languideciendo sin mucha más historia que la de un Alcorcón que tuvo el balón y lo intentó con más intención que acierto y un Osasuna resignado a sumar un punto que no le vale para meterse en esa pelea por el ascenso.



Ficha técnica:



0 - Alcorcón: Casto; Laure, David Fernández, Esteban Burgos, Bellvis; Bruno Gama, Toribio, Dorca, Mateo García (Sangalli, m.76); Nono y Jonathan Pereira (Asdrúbal, m.80).



0 - Osasuna: Sergio Herrera; Unai García, Aridane, Oier; Lillo, Arzura (Lucas Torró, m.72), Fran Mérida, Roberto Torres (De las Cuevas, m.76), Kike Barja (Rober Ibáñez, m.54); David Rodríguez y Quique González.



Árbitro: Ais Reig (Comité valenciano). Amonestó a Mateo García (m.55), Asdrúbal (84) y Toribio (90), del Alcorcón; y a Unai García (54) y Rober Ibáñez (68), de Osasuna.