Economía

17 de marzo

Históricas manifestaciones por unas 'pensiones públicas dignas'

EiTB.EUS

17/03/2018

115.000 personas han colapsado Bilbao. Miles de personas se han dado cita también en Vitoria, Donostia y Pamplona en las manifestaciones convocadas por las plataformas de pensionistas.

Toda la sociedad vasca estaba convocada este sábado, 17 de marzo, a unirse a las manifestaciones que los pensionistas habían convocado en las capitales por unas pensiones dignas, públicas y actualizadas al coste real de la vida (IPC) y la realidad es que este 17 de marzo va marcar un hito en la historia de las protestas sociales, económicas y de los jubilados en Euskadi.

Este mediodía se celebraba la primera protesta en el que se daba cita una multitud en Vitoria-Gasteiz, y por la tarde, la manifestación de las 17:00 horas en Bilbao, provocaba el colapso de la capital vízcaina. Las manifestaciones de Donostia-San Sebastián y Pamplona/Iruña, las últimas en celebrarse esta tarde de sábado, también ha reunido a miles de personas que han tenido que desafiar al frío y a la lluvia para defender el derecho de toda la sociedad a contar con unas "pensiones públicas dignas" y su rechazo a la subida del 0,25% planteado por el Gobierno de España.

Jóvenes y personas de mediana edad también han marchado junto a los jubilados en apoyo a sus reivindicaciones.

115.000 personas en Bilbao

La Policía municipal de Bilbao ha cifrado en unos 115.000 los participantes en la movilicación de la capital vizcaina.

Aunque la manifestación iba a partir a las 17:00 horas desde el Ayuntamiento para recorrer las calles Ibañez de Bilbao, Alameda Mazarredo y la Gran Vía hasta llegar al Sagrado Corazón, practicamente ha sido imposible avanzar por el recorrido, puesto que todas las calles del recorrido han estado colapsadas. Poco despúes de las 18:00 horas, cuando la cabecera se acercaba al Sagrado Corazón, la cola todavía no había partido del Ayuntamiento.

Miles de personas con las manos en alto han coreado consignas en contra de los recortes como "manos arriba, esto es un atraco", y a favor de las pensiones. Además, también se han coreado lemas de los jóvenes en apoyo a los mayores.

La cabeza de la manifestación ha portado una pancarta en la que se han pedido pensiones dignas de al menos 1.080 euros al mes, así como una institución propia para la gestión de la seguridad social.

Miles de manifestantes en Donostia

A las 18:00 horas ha partido de Alderdi Eder la manifestación convocada por los jubilados, que ha recorrido las calles Hernani, Andia, plaza Gipuzkoa y Elkano, finalizando en el Boulevard, donde se ha leido un comunicado.

Miles de pensionistas han llegado de toda Gipuzkoa en autobuses y/o tren para reclamar como en el resto de la capitales, unas pensiones dignas y una subida acorde al IPC.

La manifestación se ha desarrollado bajo una intensa lluvia y durante la misma, los manifestantes han portado carteles a favor de las pensiones públicas, la reclamación de una pensión mínima de 1.080 euros y la defensa de puestos de trabajos con un sueldo digno que repercutan en las pensiones.

15.000-20.000 manifestantes en Pamplona/Iruñea

La Plaza del Castillo ha sido escenario también de una multitudinaria marcha a partir de las 18:00 horas. Miles de jubilados se han dado cita con el paraguas en la mano para denunciar la "vergonzosa" subida del 0,25% de las pensiones para 2018 propuesta por el Gobierno de España. Los organizadores han cifrado en 20.000 la asistencia y la Policía municipal en 15.000 personas.

Los pensionistas han denunciado estar hartos de su progresiva pérdida de poder adquisitivo y los jóvenes han apoyado su reivindicación. Así, se han podido ver cárteles con el siguiente lema, por ejemplo: "Mi padre ha luchado durante décadas por mis derechos.Yo hoy lucho por su pensión".

15.000 manifestantes en Vitoria-Gasteiz

En Gasteiz, la primera de las capitales en cuanto a la hora de la movilización, la marcha ha partido a las 12:00 horas desde el Artium, con jóvenes y personas de mediana edad sumándose a la multitud de jubilados que llenaban la calle a favor de esta reclamación y para protestar contra la "mísera" subida del 0,25 % que el Gobierno español ha aplicado este 2018. La Policía Local ha contabilizado más de 15.000 manifestantes.

Convocados por las organizaciones "Arabako Pentsionistak Lanean" y "Por una vida digna" la marcha ha partido desde la explanada del museo Artium hasta la plaza de la Virgen Blanca, tras una pancarta en la que se leía en euskera y castellano "Pensiones publicas dignas". Los manifestantes han coreado consignas como "Ni un paso atrás, contra los recortes del Partido Popular", "Si no hay pensión no hay calefacción" y "Recorte de pensión, Gobierno dimisión", entre otros.

En un punto del recorrido, una veintena de jóvenes ha desplegado una pancarta con la frase "Sois ejemplo de lucha" y han aplaudido a los manifestantes cuando pasaban delante de ellos.

Cuando la cabecera de la marcha ha llegado a la plaza de la Virgen Blanca, la cola de la misma todavía no había salido del origen. Al concluir la manifestación se ha leído un manifiesto en el que los convocantes han reivindicado la aplicación del IPC en la revalorización de las pensiones y han advertido de que no admitirán que se les "engañe con una mísera subida ni con una desgravación fiscal para los pensionistas de más edad". También han reclamado una pensión mínima de 1.080 euros, como recomienda la Carta Social Europea, así como la abolición de la reforma laboral porque, han dicho, "sin salarios dignos no hay pensiones dignas".

Así lo han contado en el Teleberri del mediodía:

Concentración en Eibar

También esta mañana cientos de personas se han concentrado en Eibar por unas 'pensiones dignas'. Los participantes han querido apoyar así las movilizaciones de las capitales: