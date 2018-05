Internacional

Mattarella estudia la candidatura de Conte, tras las dudas sobre su currículum

23/05/2018

El jefe de Estado no ha aceptado aún la candidatura propuesta por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte para primer ministro.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, se tomó ayer una jornada de reflexión tras ser propuesto como primer ministro Giuseppe Conte, apoyado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga Norte (LN), pero cuyo currículum ha sido puesto en duda.

El jefe del Estado dedicó el martes a meditar y en su agenda solo incluyó un encuentro matutino sobre el Ejecutivo con los presidentes de la Cámara baja, Roberto Fico, y del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, además de un acto contra la mafia.

Mattarella, dado que entre sus prerrogativas constitucionales está la designación del primer ministro, debe reflexionar sobre la idoneidad de Conte, un jurista de 54 años sin experiencia política propuesto conjuntamente por el M5S y la LN.

El día se preveía tranquilo hasta que, desde la mañana, surgieron dudas sobre la veracidad de varios cursos declarados en el extenso currículum de Conte desveladas por The New York Times, que aseguró que éste no figuraba en los registros de la New York University.

El currículum da fe de una brillante trayectoria con estudios en otras instituciones prestigiosas, como la Universidad de Yale o la de Pittsburgh, pero también figura un curso de Derecho en una escuela de Viena que ha resultado ser una academia de idiomas.

El rotativo romano Il Messaggero aumentó las dudas al afirmar que ha recibido la confirmación de que Conte no estudió en la Duquesne University de Pittsburgh y tampoco enseñó en la Universidad de Malta, tal y como figura en su discutido currículum.

Chi ha paura di Giuseppe Conte? https://t.co/76uDRcnWEW — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) 22 de mayo de 2018

El M5S salió en defensa del profesor, que prefirió guardar silencio, y atribuyó estas revelaciones a ataques del sistema y de los medios "por miedo".

"Todos los medios italianos y extranjeros, algunos burócratas europeos y gran parte del 'establishment' se han coaligado, unidos por el miedo de que finalmente nazca un Gobierno con plenos poderes legitimado por los ciudadanos", dijeron representantes del M5S en un artículo titulado "¿Quién teme a Giuseppe Conte?".

La formación apuntó que en su currículum el jurista "ha escrito claramente que en la New York University perfeccionó y actualizó sus estudios", no que cursara un máster, en alusión a la posibilidad de que fueran unos breves cursos, de los que no quedan registros.

"Tenemos un programa de Gobierno y una mayoría parlamentaria. El cambio nunca ha estado tan cerca. Falta solo el último paso. ¿Quién tiene miedo a Giuseppe Conte", cuestionó el M5S.