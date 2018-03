Reacciones a la detención de Carles Puigdemont

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha alertado este domingo de que España "no garantiza un juicio justo" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, detenido este mediodía por la policía alemana, "sólo venganza y represión".

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Artadi ha explicado que está siguiendo "al minuto la evolución del president Puigdemont en Alemania y en contacto permanente con su equipo de allí y sus abogados".

Seguint al minut l'evolució del president @KRLS a Alemanya i en contacte permanent amb el seu equip allà i els seus advocats. El tracte rebut és bo. Espanya no garanteix un judici just; només revenja i repressió.

Per fer seguiment: la font oficial és @JaumeAlonsoCuev