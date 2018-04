Política

INVESTIDURA CATALUÑA

La presidenta del PDeCAT reafirma a Puigdemont como candidato del partido

Agencias | Redacción

28/04/2018

La exvicepresidenta de la Generalitat ha considerado que Puigdemont es 'quien se presentó a las elecciones del 21-D para ser nuevamente investido como presidente de Cataluña'.

La presidenta PDeCAT, Neus Munté, ha reafirmado el apoyo de su partido, integrado en el grupo de JxCat, a Carles Puigdemont como el candidato "legítimo" para próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, y ha pedido a los soberanista "no agobiarnos".

En un mensaje de su cuenta de Twitter, la exvicepresidenta de la Generalitat ha considerado que Puigdemont es "quien se presentó a las elecciones del 21-D para ser nuevamente investido como presidente de Cataluña. Tiene toda mi confianza -ha añadido- y apoyo sus decisiones".

"No nos agobiemos, tengamos confianza en él", ha reclamado la política nacionalista en alusión al debate sobre un 'plan d' para encontrar un relevo a Puigdemont para hacer viable y efectiva la investidura a la presidencia de la Generalitat antes del 22 de mayo, fecha límite para que se convoquen automáticamente nuevas elecciones en Cataluña.

És @KRLS el candidat legítim i natural a l’investidura, a qui vull i he votat. Qui es va presentar a les eleccions 21-D per ser novament investit com a president de Catalunya. Te tota la meva confiança i suport en les seves decisions. No ens atabalem, fem-li confiança! — Neus Munté ¿ (@neusmunte) 28 de abril de 2018

Munté coincide así con la alcaldesa de Girona y diputada de Junts per Catalunya, Marta Madrenas, quien ha advertido hoy también en Twitter de que el candidato a la investidura para presidir la Generalitat debe ser el expresidente catalán Carles Puigdemont "o quien diga Puigdemont".

El debate interno acerca de quién ha de ser el cuarto candidato a la investidura a president de la Generalitat está removiendo las relaciones entre JxCat y el PDeCAT.

No en vano, el exalcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, por su parte, ha asegurado hoy "yo no me siento representado por la dirección de un partido (PDeCAT) que la misma semana que exige un Govern al presidente (Carles) Puigdemont le amenaza con quién debe ser el candidato".

Horas antes, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, había afirmado que "si tenemos que tomar una decisión debe ser fruto de una reflexión" y la solución a una posible alternativa a Puigdemont "será colectiva", sin concretar si se adoptará antes del pleno del 3 y 4 de mayo en que el Parlament prevé debatir la ley de presidencia.