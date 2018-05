Política

Congreso de los Diputados

Rechazan desclasificar los sucesos de sanfermines de 1978

Agencias | Redacción

08/05/2018

La comisión de Interior del Congreso ha rechazado la proposición de Podemos, PNV y ERC sobre la desclasificación de los sucesos, en los que Germán Rodríguez murió por un disparo de la Policía.

Noticias (1) Pamplona homenajea a Germán Rodríguez en el aniversario de su muerte

La comisión de Interior del Congreso ha rechazado la proposición no de ley de Podemos, PNV y ERC sobre la desclasificación de los sucesos ocurridos hace 40 años en los sanfermines de 1978, en los que el joven Germán Rodríguez murió por un disparo de la Policía.

Por otro lado, en la misma sesión ha sido rechazada la propuesta de Ciudadanos de otorgar las cruces al mérito policial con distintivo blanco a todos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que participaron en la 'Operación Copérnico' por la que fueron desplazados a Cataluña.

Debatida y votada hoy en comisión, la proposición no de ley de Ciudadanos no ha contado con el apoyo de ningún partido, en tanto que el proponente no ha aceptado las enmiendas de PSOE -de sustitución- y la del PP presentadas porque, de hacerlo, ha dicho su portavoz Miguel Ángel Gutiérrez, no se reconocería la labor de estos agentes por "salvaguardar el orden constitucional".

La Operación Copérnico con la que el Gobierno español decidió desplazar a Cataluña a miles de agentes se inició semanas antes del referéndum del 1-O y supuso una media de 4.500 efectivos de ambos cuerpos en esta comunidad hasta el 30 de diciembre.

"Estos agentes dieron un ejemplo de profesionalidad y lealtad y estuvieron muy por encima de la actuación del Gobierno, que era el responsable del operativo", ha destacado Gutiérrez frente a las críticas de PDeCAT, Podemos y, especialmente, del diputado de ERC Gabriel Rufián, para el que la iniciativa "dopa aún más un relato falaz", en el que "los pobres" agentes se enfrentaron "a una horda de zombis violentos independentistas".

Un relato "perverso", que plantea que los radicales fueron "los de las papeletas y no los de las porras" y que pretende premiar a "unos valientes que apalearon armados a unos mayores armados con papeletas".