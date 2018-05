Política

Final de ETA

El Pacto Antiterrorista aparca el debate sobre un posible acercamiento de presos

Agencias | Redacción

10/05/2018

Zoido ha hecho hincapié hasta en tres ocasiones en que se seguirá con la política de aplicación escrupulosa de la ley, que "se hace ahora, hace 10 años y desde hace 30".

Los partidos participantes en la reunión del Pacto Antiterrorista han querido aparcar hoy el debate sobre un posible acercamiento de los presos tras la disolución de ETA y lo han hecho, salvo UPyD y UPN, para que el encuentro sirviera sobre todo para constatar la derrota de la organización y para expresar su apoyo a las víctimas.

Aunque en el orden del día del pacto, presidido por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no figuraba ningún punto de ruegos y preguntas, los representantes de UPyD, que no tiene parlamentarios en las Cortes, han preguntado: "¿Y los presos, qué?".

Zoido les ha respondido: "los presos, aplicación escrupulosa de la ley", porque, tal y como ha reiterado el titular de Interior, "no habrá contraprestaciones ni concesiones".

De todos modos, y a preguntas de los periodistas sobre si se podía producir un cambio en la política penitenciaria si, por ejemplo, los presos piden perdón, Zoido ha subrayado que el requisito no debe ser "rellenar un formulario", sino "acreditar y mantener a lo largo del tiempo actitudes y conductas".

El ministro ha hecho hincapié hasta en tres ocasiones en que se seguirá con la política de aplicación escrupulosa de la ley, que "se hace ahora, hace 10 años y desde hace 30" en virtud de la Ley General Penitenciaria, la primera norma de la democracia y que se aprobó casi por unanimidad, con solo dos abstenciones.

Zoido: "El requisito no debe ser rellenar un formulario"

La mayoría de partidos han coincidido en que hoy no tocaba hablar de política penitenciaria, pero el representante de UPN Íñigo Alli ha aprovechado la reunión para avanzar que si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se compromete por escrito a no acercar a los presos, los dos diputados de su formación rechazarán los presupuestos.

El titular de Interior ha insistido en que no se va a premiar a ETA por "reconocer su fracaso y derrota", y ha insistido en que no habrá "impunidad posible, ni en el presente ni el futuro" ni contrapartidas de ningún tipo.

PSOE, Ciudadanos y Podemos -PNV y ERC no han asistido a la reunión- han coincidido con el ministro en que el objetivo del encuentro era valorar el anuncio de disolución y, sobre todo, poner de relieve que "ETA ha sido derrotada gracias a toda la sociedad, la unidad de los partidos, a la lucha de las fuerzas de seguridad, a la labor de jueces y fiscales y al papel imprescindible de las víctimas".

Con ellas, ha dicho la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, la sociedad tiene "una deuda ingente" que no podrá pagar nunca, por lo que deberán estar siempre presentes en la historia de la "violencia sin sentido y totalitaria" de ETA.

Un planteamiento que ha compartido el diputado de Podemos Rafael Mayoral quien, no obstante, ha expresado la opinión de la formación respecto a este asunto, que pasa por defender que todos los presos cumplan sus condenas cerca de sus familiares.

A las víctimas también ha dedicado sus primeras palabras el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, que ha prometido que no se les va a olvidar nunca, en tanto que ha recordado que quedan aún por resolver más de 300 crímenes, armas por entregar y órdenes de busca y captura por cumplir.