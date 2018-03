Sociedad

Osakidetza

Estudian incorporar fisioterapeutas e higienistas dentales a los ambulatorios

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/03/2018

Por el contrario, Osakidetza ha descartado incluir a psicólogos y podólogos en la Atención Primaria.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha anunciado que Osakidetza está estudiando la posibilidad de incorporar fisioterapeutas e higienistas dentales a los servicios de Atención Primaria, con el fin de mejorar la asistencia que ya se presta en los ambulatorios en los ámbitos de la rehabilitación y la odontología.

Darpón ha comparecido este jueves ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar sobre la posible incorporación de nuevos perfiles profesionales a los centros de Atención Primaria del Servicio Vasco de Salud.

El consejero ha recordado que, en la actualidad, los perfiles profesionales asignados a la Atención Primaria son los de médico de familia, pediatras, enfermería, matronas, auxiliares de enfermería, auxiliares de administración y celadores.

No obstante, ha precisado que esto no significa que los centros de salud no presten atención en otros ámbitos como el de la psicología, la fisioterapia, la podología o la atención dental, aunque este tipo de servicios se ofrezcan a través de derivaciones a otras áreas de Osakidetza o de profesionales que dependan de otras estructuras de esta red sanitaria, como la hospitalaria o la de salud mental.

En todo caso, ha explicado que Osakidetza está analizando la posibilidad de incorporar fisioterapeutas e higienistas dentales a la red de Atención Primaria, mientras que ha descartado -al menos por el momento- hacer lo propio con perfiles como el de psicólogo o podólogo.