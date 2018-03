Tecnología

Escándalo en Facebook

Zuckerberg reconoce errores y se muestra dispuesto a comparecer en el Congreso

agencias

22/03/2018

La empresa ha perdido cerca de 36.500 millones de euros en tres días. El presidente y ejecutivo rompe su silencio tras cinco días desde que saliera a la luz la manipulación de datos.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha reconocido este miércoles que su compañía cometió errores al hacer un manejo incorrecto de datos que pertenecen a 50 millones de sus usuarios y ha prometido medidas más estrictas para restringir el acceso a esa información para los desarrolladores.

Además, ha asegurado en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que está "dispuesto" a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos.

"Estoy dispuesto si es lo que hay que hacer", ha señalado Zuckerberg. "Lo que tratamos de hacer es enviar a la persona de Facebook que tendrá más conocimiento. Si ese soy yo, entonces estoy dispuesto a ir", ha aseverado.

Facebook se ha visto sacudida esta semana por las denuncias de que la consultora política Cambridge Analytica tuvo acceso inapropiado a la información de millones de usuarios de la red social más grande del mundo, lo que le permitió crear perfiles sobre los votantes estadounidenses que fueron utilizados para apoyar la candidatura presidencial de Donald Trump en 2016.

Servidores de Facebook. Foto: EFE

Según medios como Observer, The Guardian y The New York Times, Cambridge Analytica utilizó los datos recogidos sin autorización a principios de 2014 para elaborar un programa informático que predijera e influyera sobre las opciones electorales de los usuarios. Los más de 50 millones de perfiles afectados suponen aproximadamente un tercio de los usuarios activos estadounidenses y casi una cuarta parte de los votantes potenciales.

La aplicación que recopilaba los datos era 'thisisyourdigitallife', obra del profesor universitario Aleksandr Kogan, de la Universidad de Cambridge. La empresa de Kogan, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a cientos de miles de usuarios para hacerse pruebas de personalidad y así obtener sus datos para uso académico.

Zuckerberg ha resaltado en un mensaje en Facebook que la compañía "cometió errores" y ha destacado que "hay más cosas por hacer". Así, ha prometido medidas "para evitar que los agentes con malas intenciones accedan a la información de las personas".

En este sentido, ha recalcado que Facebook está trabajando para investigar lo sucedido. La empresa ha perdido más de 45.000 millones de dólares (cerca de 36.500 millones de euros) de su valor bursátil en los últimos tres días.

Facebook ha sostenido que Kogan violó sus políticas al pasar los datos a Cambridge Analytica para su uso comercial, y dijo el viernes que "nos mintió". Cambridge Analytica manifestó que destruyó los datos una vez que se dio cuenta de que la información no se ajustaba a las reglas de protección de datos.

Kogan expresó que los eventos que comenzaron a conocerse a fin de la semana pasada habían sido un "shock total". "Mi opinión es que básicamente me utilizan como chivo expiatorio tanto Facebook como Cambridge Analytica", remachó.