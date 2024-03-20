elecciones
21A
Estas son las candidaturas oficiales de Álava de cara a las elecciones vascas
EITB Media
El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado este miércoles las listas que concurrirán el próximo 21 de abril. Consulta los nombres y apellidos que componen las 11 candidaturas que se presentan a la cita en territorio alavés.
El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha hecho públicas las candidaturas que concurrirán por Álava en las elecciones vascas del próximo 21 de abril, después de que el plazo para la presentación de las listas concluyera a las 24 horas del lunes. Tras las posibles impugnaciones y subsanación de errores, las listas definitivas se publicarán el próximo martes, 25 de marzo.
En territorio alavés, se presentan 11 formaciones:
1.– EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO
(EAJ-PNV)
1.– JOSEBA DÍEZ ANTXUSTEGI
2.– NEREA MELGOSA VEGA
3.– ANDER AÑIBARRO MAESTRE
4.– ALAZNE ARANA OYARBIDE
5.– JONATAN MORENO CARRANZA
6.– IRINA RABALO NAVARRO
7.– NAIARA BEDIALAUNETA BILBAO
8.– PEDRO MIGUEL SAEZ DEL CASTILLO GARCÍA
9.– ANA MARÍA RUIZ DE ALEGRÍA MAESTU
10.– MAMEN ÁLVAREZ ZUBIZARRETA
11.– JAVIER GALLEGO RODRÍGUEZ
12.– RAÚL GARCÍA EZQUERRO
13.– JAVIER GORBEÑA GARCÍA
14.– RAKEL MOLINA PÉREZ
15.– JULEN ANTOÑANA GONZALO
16.– NEREA BENGOA GARCÍA DE CORTAZAR
17.– AINHOA CAMPO ARENAZA
18.– JOSEBA FERNÁNDEZ CALLEJA
19.– NOEMÍ AGUIRRE QUINTANA
20.– ENERITZ ALONSO MONTAÑO
21.– NAHIARA ZUBIZARRETA PICO
22.– RUBÉN MARTÍNEZ CRESPO
23.– IÑAKI LAUZURIKA SOUSA
24.– ÁLVARO LÓPEZ BERDONCES
25.– BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBÉNIZ
SUPLENTES
26.– TXARO ROMERO MONTOYA
27.– AINHOA REKA ESPARZA
28.– TITO VIDAL GARCÍA
29.– ÁLVARO ANTÓN GÓMEZ
30.– AITOR DE LA VILLA FERNÁNDEZ
2.– EUSKAL HERRIA BILDU
(EH Bildu)
1.– PELLO OTXANDIANO KANPO
2.– EBA BLANCO DE ANGULO
3.– MIKEL OTERO GABIRONDO
4.– ITXASO ETXEBARRIA ASTONDOA
5.– GORKA ORTIZ DE GUINEA VEA MURGUIA
6.– LAMIA ARCAS NOGALES
7.– IBON SAN SATURNINO MURUA
8.– AMANCAY AMETS VILLALBA EGUILUZ
9.– XABIER GOIKURIA OIARBIDE
10.– CLAUDIA VENCESLAO PUEYO
11.– XABIER RUIZ DE LARRAMENDI ARANA
12.– ELISABET ZUBIZARRETA ARRUABARRENA
13.– HUGO ELENA DEL RIO
14.– ELENA AGUAYO RICO
15.– MIKEL DIAZ DE ALDA GÓMEZ DE SEGURA
16.– NAROA HERNÁNDEZ IZAGA
17.– JOSÉ ANTONIO BARBADO LÁZARO
18.– JOULOUD BALAASS EL OUTMANI
19.– ISIDRO RUIZ CALVETE
20.– AINARA UNANUE CARAZO
21.– UNAI GUTIÉRREZ URKIZA
22.– AINIZE GASTAKA MARTÍNEZ
23.– JOSE MANUEL VILLANUEVA GUTIERREZ
24.– EVA LÓPEZ DE ARRÓYABE SÁEZ DE MATURANA
25.– ROCIO VITERO PÉREZ
SUPLENTES
26.– GOTZON VILLAÑO MURGA
27.– AINHOA BELAKORTU RAMOS
28.– UNAI RUIZ DE VIÑASPRE BEZARES
29.– AINHOA MAYOZ IBÁÑEZ
30.– OIER IÑURRIETA GARMENDIA
3.– PARTIDO POPULAR
(PP)
1.– JAVIER DE ANDRÉS GUERRA
2.– LAURA GARRIDO KNÖRR
3.– AINHOA DOMAICA GOÑI
4.– ANA MORALES PERAL
5.– GUSTAVO ANTÉPARA BENITO
6.– ANDONI LORENZO GARMENDIA
7.– EVA IGLESIAS LLANEZA
8.– MIKEL ROGADO GARCÍA
9.– MARISA REVERTE VICUÑA
10.– JAIME VELASCO SÁNCHEZ
11.– SARA LÓPEZ DE TORRE LÓPEZ DE TORRE
12.– JESÚS MONTEJO RUIZ DE LOIZAGA
13.– EDURNE PÉREZ DE VIÑASPRE GARCÍA
14.– KIRIAN YUSTE PALACIOS
15.– MARÍA JESÚS ROMÁN ALONSO
16.– DIEGO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
17.– DEIANE VÁZQUEZ GARCÍA
18.– ESTEBAN ORTIZ DE URBINA DÍAZ
19.– MIRIAN VADILLO CRUZ
20.– JUAN SÁEZ DE ASTEASU AZCÁRRAGA
21.– MONTSE CANIVE ALDAMA
22.– IÑAKI OYARZABAL DE MIGUEL
23.– ANA SALAZAR AGUAYO
24.– CARMELO BARRIO BAROJA
25.– ALFONSO ALONSO ARANEGUI
SUPLENTES
26.– PEPA LAFUENTE ORIVE
27.– LUIS LÓPEZ DE ARMENTIA ORBE
28.– ROSY VÁZQUEZ IGLESIAS
4.– PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE)
PSE-EE (PSOE)
1.– AROA JILETE GONZÁLEZ
2.– JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ
3.– MARÍA JESÚS SAN JOSÉ LÓPEZ
4.– ALBERTO ALONSO MARTÍN
5.– ESTÍBALIZ CANTO LLORENTE
6.– ADRIÁN FERNÁNDEZ RIVAS
7.– MARÍA IBÁÑEZ BAUZA
8.– JORGE JUEZ ORTÍZ
9.– SUSANA PAVÓN LIÑARES
10.– DARIO OCIO MARTÍNEZ DE MARIGORTA
11.– LAURA FERNÁNDEZ FENÁNDEZ
12.– DIEGO OCHOA DE ASPURU TOBAR
13.– SAIOA BEISTEGUI LIBERAL
14.– ROBERTO ATIENZA MÍNGUEZ
15.– ITZIAR ORIVE TIRADO
16.– JAVIER ENTRENA GÓMEZ-BARREDO
17.– IRANTZU MATEOS LÓPEZ DE ARECHAGA
18.– JUAN MIGUEL MARTÍN IBÁÑEZ
19.– NAGORE GUTIERREZ RUIZ
20.– NATXO SÁENZ IRAIZOZ
21.– SOUKEINA AHMED ZEINE ELY SALEM
22.– ÓSCAR LAYANA RÍO
23.– EVA AISA ANDINO
24.– RAQUEL ZABALA COMPAÑÓN
25.– TXARLI PRIETO SAN VICENTE
SUPLENTES
26.– ROSA FRESNO ASENSIO
27.– NILSON RAFAEL CARRASCO MEJIA
28.– ISABEL MARTÍNEZ DIAZ DE ZUGAZUA
29.– MIKEL OCHOA DE CHINCHETRU CONDE
30.– MARÍA SENDEROS ORAÁ
5.– POR UN MUNDO MAS JUSTO-BIDEZKO MUNDURANTZ
(PUM+J)
1.– ROSA MARÍA GÓMEZ SALDAÑA
2.– YAHYA EL ANDALOUSI MOUTOUK
3.– MARTA MARTÍN FREIRE
4.– ANTONIO BARCINA BURGUI
5.– BEATRIZ PRECIADO MARTÍNEZ
6.– ATANASIO COLORADO GIL
7.– MARÍA JOSÉ ALMARAZ RUIZ DE AGUILAZ
8.– ALBERTO MELÉNDEZ GRACIA
9.– ANTONIA GILETE COLMENERO
10.– JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GARCÍA
11.– MARÍA ROSARIO CALVO EGIDO
12.– MAXIMIANO GUTIÉRREZ JODRA
13.– CARMEN JESÚS RAMOS GARCÍA
14.– ALFREDO PARTE GUTIÉRREZ
15.– MARÍA JESÚS ARGOTE ARGOTE
16.– JOSU LASANTA IZAGUIRRE
17.– MARÍA VISITACIÓN FUENTE MINGUEZ
18.– RAÚL MORO INCHAURTIETA
19.– JULIA HIDALGO ARROYO
20.– GARIKOITZ ETXEBARRIA CONTRERAS
21.– MARÍA BELÉN YERRO VALLEJO
22.– JOSÉ MARÍA LABANDEIRA FERREIRO
23.– ROSA MARÍA ANTOLÍN BAYONA
24.– ALFONSO AGUIRRE PRADO
25.– JAZMÍN GONZÁLEZ OLAYA
SUPLENTES
26.– FRANCISCO JAVIER BARCINA BURGUI
27.– YADIRIS RIVERO GARCÍA
28.– JESÚS GAUECA SERTUCHA
29.– ANA GAYTE DIEGO
30.– JON WILLIAM KRZEMINSKI PRECIADO
6.– ELKARREKIN PODEMOS - ALIANZA VERDE
(PODEMOS-AHAL DUGU - ALIANZA VERDE)
1.– JUAN ANTONIO LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA
2.– GUILLERMO PRESA SANTANA
3.– LETICIA JIMÉNEZ LOZA
4.– GUSTAVO ANGULO GARCÍA
5.– GOIKOA MAESTRO ORTIZ DE MURUA
6.– MARÍA ARACELI FUENTE BASCONCILLOS
7.– ANDER MORAZA MAGUNACELAYA
8.– XABIER MARRERO MUGICA
9.– MARÍA LUISA CORCUERA AGUIRIANO
10.– FRANCISCO JAVIER SALÁN DE LA FUENTE
11.– GARBIÑE RUIZ NORIEGA
12.– SARA OSÉS FERNÁNDEZ
13.– DAVID RODRÍGUEZ LLINARES
14.– JOSÉ MANUEL SAN JUAN MARTÍN
15.– OLGA URUÑUELA CUENCA
16.– FERNANDO AGURIONDO SALABERRI
17.– YOLANDA REY RIESCO
18.– MARÍA LOURDES GARCÍA DE GARAYO GONZÁLEZ DE ASPURU
19.– SOCORRO RINCÓN CHINCHILLA
20.– JOSÉ CARLOS LÓPEZ DE LACALLE VIANA
21.– JOSEFA ALBANO ROSALES
22.– JOSÉ IGNACIO RUIZ TEJADA
23.– JESÚS ENRIQUE GERBOLÉS MANZANO
24.– MARÍA DEL PILAR ESPINOSA CABALLERO
25.– MARÍA CONCEPCIÓN PALENCIA GARCÍA
SUPLENTES
26.– ARACELI JIMÉNEZ ESQUILAS
27.– DOMINGO VALLUERCA MONJE
28.– PEDRO ANTONIO LÓPEZ CERVERA
7.– ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACIOS
(EB - AZ)
1.– LUIS MARIA ORMAETXEA SANTSIÑENA (INDEP.)
2.– EVA MARIA VICHO LOPEZ (INDEP.)
3.– RAUL APERRIBAY GANZABAL (INDEP.)
4.– ANA MARÍA GIL PERDICES (INDEP.)
5.– ÓSCAR ANGULO FERNÁNDEZ
6.– MARÍA PILAR CALVO MARTÍNEZ (INDEP.)
7.– AHMED ABDELOUAHAB MOAOUYA (INDEP.)
8.– ALAZNE LARRINAGA LASAGABASTER (INDEP.)
9.– RUBÉN GALAN ZABALA (INDEP.)
10.– MARÍA ANGELES ALACID JIMENO (INDEP.)
11.– FRANCISCO JAVIER ARAMBARRI SAGASTA (INDEP.)
12.– VERÓNICA ÁLVAREZ MUÑOZ (INDEP.)
13.– XABIER APERRIBAY CARRASCAL (INDEP.)
14.– LAURA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (INDEP.)
15.– FERNANDO VILLAR RUIZ DE GALARRETA (INDEP.)
16.– MIREN LOREA URIARTE IRAETA (INDEP.)
17.– MARKEL ARAMBARRI LARRINAGA (INDEP.)
18.– MÓNICA AGUILAR MERINO (INDEP.)
19.– JAIME APERRIBAY GANZABAL (INDEP.)
20.– ISABEL GARCÍA ARRAUSI (INDEP.)
21.– PABLO SIERRA FRANCO (INDEP.)
22.– GEMMA CARRASCAL SALGADO (INDEP.)
23.– JAVIER FRANCISCO GARCÍA DE ALBIZU DÍAZ (INDEP.)
24.– MARIA CONCEPCIÓN ALFAGEME DOMINGUEZ (INDEP.)
25.– MARÍA JESÚS RUIZ DE AZUA LEGUINA (INDEP.)
SUPLENTES
26.– MIGUEL GARCÍA ARRAUSI (INDEP.)
27.– BÁRBARA ÁLVAREZ MUÑOZ (INDEP.)
28.– EVA MARÍA CARRASCAL SALGADO (INDEP.)
8.– ONGI ETORRI
(O.E)
1.– ANA HOLEMA DAVIS SANTIS
2.– JESUS MARIA GONZALEZ LOMILLO
3.– AURA ELISA PAREDES RODRIGUEZ
4.– BORJA GASTON AYAGAMAGE
5.– MARIA PAZ NNEME BILOGO
6.– XABIER ARTEAGA ETXEBARRIA
7.– MIRIAM ORLANDA RAMIREZ ESPAÑA
8.– MUSTAPHA GHELLAF NAFI
9.– MERCEDES NFUMU OBAMA AKUMU
10.– OSCAR RUIZ TRUJILLO
11.– ISABEL GARCIA DURAN
12.– DJIBRIL DIOP DIOP
13.– URITZ MUGARRA GARCIA
14.– SABINO MARIANO SAN JOSE RODRIGUEZ
15.– MIREN ESTIBALIZ VARONA PAZOS
16.– GELIS ERNESTO PEREZ RAMIREZ
17.– EMILIA NFUMU ANGUE OYEHE
18.– ABDERRAHIM ETTOUATE ELKAYATI
19.– AINHOA CASANOVA GARCIA
20.– LARRAIN GONZALEZ SEBASTIAN
21.– MARIA NIEVES SEBASTIAN GARCIA
22.– ESTEBAN NOVOA RIVERA
23.– REMEDIOS DEL BARCO GARCIA
24.– MOHAMED MAKRINI HADDOUTI
25.– ROSARIO JIMENEZ NICULAE
SUPLENTES
26.– JUAN ANTONIO MUZA CORTES
27.– VERONICA ALCALDE LOIDI
28.– ANDONI MUZA CORTES
9.– SUMAR
(SUMAR)
1.– JON HERNÁNDEZ HIDALGO
2.– EDURNE GARCÍA LARRIMBE
3.– OSCAR FERNÁNDEZ MARTÍN
4.– MARIA ARANZAZU ABECIA ANSOTEGUI
5.– JOSÉ DAMIÁN GARCÍA-MORENO LÓPEZ
6.– NATALIA LAPUENTE SOBRINO
7.– ESTER PALACIO GARCÍA
8.– JUAN MANUEL BELAMENDIA BELDA
9.– JUAN JOSÉ NOARBE GONZÁLEZ
10.– MARIA GEMA ZUBIAURRE URQUIZU
11.– ANTONIA GALIOT CHUPS
12.– FERNANDO MERINO NIEVES
13.– MIGUEL BURDALLO BAUTISTA
14.– RAQUEL MANZANOS DURANA
15.– BELEN LORBADA PONTON
16.– MARIA JOSÉ LEMA VAZQUEZ
17.– IMANOL MARTÍN PRIETO
18.– MIGUEL ANGEL RUIZ BUJANDA
19.– JOSE MARIA RUIZ DE APODACA LOPEZ DE ARROYABE
20.– ARANTZA SEMPRUN ROMEO
21.– MARIA DEL CASTILLO DELGADO MARTINEZ
22.– AITOR HERNANDEZ LOPEZ DE ARMENTIA
23.– LUCINIA VINAGRE BARRIGA
24.– IÑIGO MARTÍNEZ ZATÓN
25.– NURIA BUESA BELACORTU
SUPLENTES
26.– SALVADOR GONZALEZ SANTIAGO
27.– PAZ GARCIA GUTIERREZ
28.– DIEGO AVILÉS SOLÍS
10.– VOX
(VOX)
1.– MARÍA AMAYA MARTÍNEZ GRISALEÑA
2.– UNAI LAÑO MATAS
3.– MARÍA TERESA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
4.– IGNACIO CUADRADO RUBIO
5.– ISABEL RODRÍGUEZ NEGRO
6.– JONATHAN ROMERO GÁMIZ
7.– ZENAIDA BIBIANA JIMÉNEZ SÁENZ DE SAN PEDRO
8.– JUAN MARÍA SIMÓN ALBA
9.– NATALIA COCA SÁNCHEZ
10.– LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ MANUEL
11.– PALOMA CASTRO DÍAZ
12.– HÉCTOR SOJO CATEDIANO
13.– MARÍA JESÚS GUIJARRO DÍAZ
14.– ASIER MARTÍNEZ MANJÓN
15.– MARÍA DOLORES CORO DEL PILAR ZUBIRI ORIA
16.– MIGUEL ÁNGEL MARTOS MODELO
17.– MIREN BERGARETXE ARRIOLA
18.– DAVID HERRERO RAMOS
19.– MARIA PILAR SARASOLA PEDRUZO
20.– JOSÉ MIGUEL CERVERA VELASCO
21.– GENY AUDREY OSORIO RENDON
22.– JOSÉ MARÍA ORCAJO BONITO
23.– MARÍA LUISA CERVERA VELASCO
24.– JULIÁN ESTEBAN RUIZ AGÜERO
25.– MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ MÉNDEZ
SUPLENTES
26.– MIGUEL FERNANDO ZUBIRI ORIA
27.– RAMONA MONTERO MONTERO
28.– IGNACIO ELIZONDO CASADO
11.– PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE
(PACMA)
1.– LAURA CIORDIA MARTÍNEZ DE MARIGORTA
2.– SAIOA GARCÍA RODRÍGUEZ
3.– ANIA BELTRÁN RUIZ DE ALEGRÍA
4.– GONZALO AZCONA CASTREJÓN
5.– IGNACIO HERNÁNDEZ YAGÜE
6.– MARÍA IZASKUN ALMAZAN LEDESMA
7.– BLANCA AMELIA RODRÍGUEZ CRESPO
8.– SUSANA ROBREDO ORAA
9.– MAREN LARREA BAÑA
10.– JOSE MARÍA CELAYA ZUMELAGA
11.– LAURA MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
12.– ZURIÑE GIL CALLEJO
13.– KERMAN JOSÉ GALLEGO LIZARRIBAR
14.– CHUS RUIZ MURCIA
15.– JAVIER CAMBON CASTRO
16.– MARÍA AZUCENA FIAÑO VÁZQUEZ
17.– BORJA VIVANCO BASCONES
18.– AMAYA TESAN AROSTEGUI
19.– DAVID RIVERA ALONSO
20.– ADELA ESTHER GIL FRANCO
21.– ALEXIS SOTO URRUTIA
22.– MARÍA NURIA RUIZ DE ALEGRÍA RUIZ DE LARRAMENDI
23.– MARÍA DEL MAR EIROA DÍAZ
24.– SILVIA FERNÁNDEZ LLONA
25.– JUAN CRUZ ESTENAGA LOS ARCOS
SUPLENTES
26.– ANA ISABEL MARTÍN SÁNCHEZ
27.– JUAN MANUEL HERNÁNDEZ MEJÍAS
28.– GARAZI CELAYA MIRANDA