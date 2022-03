Boulevard Guerra en Ucrania Gutiérrez-Garitano: "Es increíble el valor y el civismo que están demostrando los voluntarios civiles" O.V. | EITB Media última actualización: 15/03/2022 09:56 (UTC+1) Publicado: 15/03/2022 09:43 (UTC+1) Mikel Ayestaran narra como los rusos han bombardeado apartamentos de civiles en Kiev. El voluntario Miguel Gutiérrez-Garitano, entró en Irpin para rescatar a una mujer de 77 años y traerla a Euskadi, "los voluntarios sacan todos los días a los ancianos y enfermos" en medio de la batalla. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Corredor humanitario de Irpin 8:26 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Esta ha sido una noche larga en Kiev "con intensos combates en el anillo que rodea la capital" ha contando Mikel Ayestaran en "Boulevard" de Radio Euskadi. A las 5 de la mañana se han escuchado 3 fuertes explosiones. Los rusos han atacado apartamentos de civiles en zonas céntricas de la capital. "La gente no quiere irse de su casa hasta que no le cae el proyectil encima" ha narrado el corresponsal de EITB Media. Ha contado como en estos barrios vive gente mayor sin recursos, ni siquiera para ir a Polonia, "esta es la gente que se ha quedado atrás". En cuanto a la reunión ayer entre las delegaciones ucranianas y rusas, Ayestaran ha destacado el "comentario positivo de Zelenski" aunque él no sabe como interpretarlo, ya que aunque el canal diplomático sigue abierto, Rusia está arrasando con ciudades como Mariúpol o Járkov.

Miguel Gutiérrez-Garitano, periodista, escritor y presidente de la Sociedad Geográfica La Exploradora, ha recorrido toda Europa junto con un compañero hasta llegar a la frontera de Polonia con Ucrania para llevar ayuda pero han acabado entrando en Ucrania y están ayudando a los ucranianos a huir del país. Ha pasado por ciudades como Odesa, Irpin y Kiev. En Irpin estuvieron dos días ayudando a los voluntarios civiles a sacar a las personas que se quedaron en la ciudad, "casi no lo contamos, hubo una batalla y nos pilló en medio". Ha destacado la labor de los voluntarios civiles ucranianos de Irpin que van todos los días, desde que comenzó la guerra, a sacar a los ancianos y enfermos que han quedado allí. En una ciudad en la que hay "una batalla casa por casa" los voluntarios no cejan en su labor, "es increíble el valor y el civismo que están demostrando los voluntarios civiles ucranianos". Miguel y su compañero están de vuelta al País Vasco con una antigua maestra de escuela de 77 años, vecina de Irpin y enferma de asma, y otra persona enferma originaria de Puerto Rico, aunque, reconoce que se han marchado con "sentimiento de culpabilidad porque está habiendo una catástrofe y no es el momento para que abandone el país ni gente que está ayudando ni informando".