Boulevard Reportaje La Esclerosis Múltiple, 'la enfermedad de las mil caras' Isusko AB | EITB Media Publicado: 30/05/2022 11:04 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2022 11:04 (UTC+2) EiTB Maratoia dedicará su campaña de este año en recaudar fondos para ayudar en la investigación de esta enfermedad.

Hoy 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurológica, crónica e incurable que afecta al sistema nervioso. Este año EiTB Maratoia dedicará su campaña de este año en recaudar fondos para ayudar en la investigación de esta enfermedad.

Una campaña solidaria de EITB Media que se ha presentado hoy en Bilbao. En Euskadi se estima que 2.500 personas están diagnosticadas, sobre todo jóvenes y mujeres, 2,5 mujeres por cada hombre.

Pedro Carrascal, director de la Fundación de Esclerosis Múltiple Euskadi, nos hablaba de la enfermedad, "es una enfermedad neurológica que afecta principalmente a las mujeres. Produce cortocircuitos, de problemas en la vista, en la fuerza…."

"La investigación ha avanzado muchísimo, ha cambiado; lo tenemos controlado, pero hay muchas áreas de trabajo para estudiar. Queremos personalizar los tratamientos, para ello hace falta mucha investigación para curarlo definitivamente", añadía Carrascal.

En "Boulevard" también ha estado Mari Carmen Gandiaga, que lleva 33 años conviviendo con la enfermedad "yo hacía una vida normal, me quedé que no podía mover el brazo y el pie derecho. No tenía fuerza. He estado en silla de ruedas porque la enfermedad fue degenerando, pero ahora la tengo en el camarote".