Boulevard Entrevista "Defiendo la abolición porque me parece una vergüenza que se tengan a mujeres esclavizadas" Isusko AB | EITB Media Publicado: 09/06/2022 11:17 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 11:38 (UTC+2) Sarah Berlori, que vio en la prostitución de lujo una salida a su precariedad económica, ha estado en "Boulevard" de Radio Euskadi para hablar de la ley de abolición.

Sarah Berlori, nacida en el seno de una familia vasca, con un padre médico y una madre muy conservadora, se quedó embarazada muy joven. Sola con su hijo, vio en la prostitución de lujo una salida a su precariedad económica. Se vio convertida en mercancía (como un coche de alta gama o un reloj caro) para puteros adinerados, que le llamaban señorita de compañía para evitar la palabra puta.

Tras diez años, salpicados de consumo de drogas para soportar la violencia extrema que supone el ser prostituida, Sarah logró salir. Hoy se define como superviviente del sistema prostitucional, "soy una superviviente del sistema prostitucional. De explotación sexual… cuando decimos prostituta estamos poniendo el foco en la mujer. Esto es un sistema y nos olvidamos de todos los actores que entran en juego..."

Milita en el movimiento feminista abolicionista. No entiende por qué se acepta, sin fisuras, que la esclavitud de las personas fuera abolida hace siglos; y, sin embargo, la abolición de la esclavitud de las mujeres prostituidas siga siendo debatida y cuestionada, "la explotación sexual te lo quieren romantizar. Parece que están encantadas de la vida… pero no es así. Debido a la demanda de puteros es por lo que existe la trata para satisfacer toda esa demanda. Es un ejercicio de cinismo".

Berlori es partidaria de la abolición "si tanto han investigado y no saben lo que supone me parece vergonzoso. La defiendo porque me parece una vergüenza que se tengan a mujeres esclavizadas".