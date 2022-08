Boulevard Reportaje "Quedarme calva fue como una amputación, mujer calva es igual a mujer enferma" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 24/08/2022 12:58 (UTC+2) Última actualización: 24/08/2022 12:58 (UTC+2) Dora Gávez cuenta su experiencia de quedarse calva en el libro 'Las calvas existimos'. Hoy en "Boulevard" ha contado como fue todo el proceso de su alopecia areata. Escuchar la página Escuchar la página

Dora Gávez es una escritora de Écija que cuenta en un libro su experiencia de cómo es vivir calva. El libro se titula 'Las calvas existimos', de la editorial Uzanza y aunque todavía no ha llegado a las librerías se puede adquirir a través de la web de la editorial (uzanzaeditorial.com).

Para Gálvez quedarse calva fue duro, como sufrir una amputación, "sí totalmente, no es un proceso que ocurre de forma natural. Es algo que te destruye, como si se te arrebatara parte de tu persona. A m me aniquiló".

Lleva año y medio calva sin un pelo en todo tu cuerpo por una enfermedad autoinmune, la alopecia areata. Antes lucía una larga melena rizada y pelirroja hasta que un día aparecieron las primeras calvas que poco a poco se fueron extendiendo hasta dejarle incluso sin cejas "no tengo ni un pelo… yo decidí raparme, me sentía sin expresión, que desaparecía al mirarme al espejo. Hablo de mi pelo como una parte de mí con la que tenía mucha conexión. Mi pelo hablaba de mi".

Al principio optó por la peluca pero no fue la solución. En el libro también cuenta cómo fue salir a la calle sin ella pero con una gorra, "bueno, al principio era horrible, yo veía un fantasma en el espejo, una imagen dantesca. Yo sentía asco y pensaba que los demás sentirían lo mismo y pensé que tenía que llevar una peluca. El primer día lloré. Me vi guapa, radiante… pero sentía que me aprisionaba, estaba muy insegura con ella y decidí tirarla a la basura".

Hoy día sigue notando las miradas de la gente y alguna vez la han parado para preguntarle por tu tratamiento pensando que ha pasado un cáncer, "hay gente que me ha preguntado ¿Cuánto te queda? Nadie piensa que tengo alopecia, mujer calva es igual a mujer enferma".