Boulevard Entrevista "Sensual y sexual", así define Pello Reparaz la última canción de Zetak Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 12/09/2022 12:43 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2022 12:54 (UTC+2) El grupo Zetak ha sido sin duda el punto de inflexión en la trayectoria del cantante navarro. Hoy ha estado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El cantante de Zetak ha estado hoy en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi" 22:34 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Con la canción 'Zoriontasuna' hemos recibido al cantante de Zetak Pello Reparaz. Una canción que se pudo escuchar de manera improvisada en la última Aste Nagusia de Bilbao.

Reparaz ha estado en "Boulevard" de Radio Euskadi y al escuchar la canción confirmaba que no suele oírla mucho "estaba concentrado porque no la suelo escuchar. Para cuando la publicamos... la de veces que la hemos escuchado y me gusta mantener un espacio".

Zetak es sin duda el punto de inflexión en la vida de Pello Reparaz, "sí, puede ser, cuando llevas mucho tiempo en un mismo proyecto como era Vendetta… pues llega un punto en el que ya tienes otra edad. Me fui a Londres y tenía ganas de enfrentarme a un papel en blanco".

Ayer mismo se estrenó el videoclip de 'Zoriontasuna" y hoy ya sumaba más de nueve mil visualizaciones en youtube; el adjetivo que más se repite entre los que lo han comentado el vídeo es sensual, "sensual y sexual. Es un elemento que viene con Zetak desde el comienzo y creo que es interesante. Hicimos el vídeo en México y se he hecho un trabajo estupendo".