Boulevard Reportaje Los éxitos de Tina Turner Publicado: 25/05/2023 08:10 (UTC+2) Última actualización: 25/05/2023 08:10 (UTC+2) La reina del rock and roll ha fallecido a los 83 años tras sufrir una larga enfermedad.

Tina Turner falleció ayer miércoles 24 de mayo tras llevar mucho tiempo enferma por culpa de un cáncer.

Con su música y su infinita pasión por la vida maravilló a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Todo, a pesar de que no lo tuvo nada fácil.

Anna Mae Bullock (su nombre al inicio de su carrera) comenzó junto a su marido Ike Turner del que sufrió torturas que la llevaron, incluso a tratar de suicidarse, pero Turner, al saltar a la primera plana en solitario consiguió lanzarse al estrellato. Su primer éxito: Let´s stay together.

Y el segundo fue el que le otorgó el Grammy: What's Love Got to Do With It; le hizo hacerse con el récord Guinness a la artista que ha reunido más público en sus conciertos.

En Euskadi, en 1987, 12.000 personas abarrotaron la plaza de toros de Bilbao para verla. Su carrera estuvo plagada de éxitos hasta que en 1995 se mudó a Suiza y comenzó su retirada gradual.

Hoy, las muestras de cariño abundan como las de Coldplay, Mick Jagger, o, incluso, la NASA. Todos la recuerdan como la mejor, The Best.