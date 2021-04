02/04/2021 14:30 Crónica del Fin de Semana FINAL DE COPA El balón de la final no es redondo Las matemáticas demuestran que el balón de fútbol no es perfectamente esférico, como se podría creer. El clásico balón de principios de los 80, solo era un 86% esférico. Escuchar la página Escuchar la página

A principios de los 80 el balón de futbol era blanco y negro, y estaba compuesto por 20 hexágonos y 12 pentágonos, pero no era redondo. Su redondez alcanzaba el 86,74%. Una personas dedicada a las matemáticas lo llamaría Icosaedro Truncado.

Hay figuras que alcanzan una redondez mayor, por ejemplo el rombicosidodecaedro, pero como no nos imaginamos a nuestros compañeros de deportes teniendo que pronunciar en medio de la narración de la final de Copa, semejante palabro, optamos por la reflexión del conocido matemático Hermann Weyl: "en mi trabajo siempre he intentado unir la verdad con la belleza, pero cuando he tenido que escoger entre una de las dos, habitualmente escogí la belleza".