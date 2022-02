05/02/2022 12:04 Crónica del Fin de Semana PARLAMENTO EN LAS ONDAS PNV y PSE confirman que la reforma laboral no ha afectado a la coalición de gobierno en Euskadi ANE GOÑI | EITB MEDIA PNV y EH Bildu se han mostrado críticos con el contenido de la reforma, que defienden PSE y Elkarrekin Podemos IU. El PP, por su parte, cree que la reforma es la del gobierno de Rajoy con algunos matices. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Leixuri Arrizabalaga (PNV) e Iker Casanova (EHBildu), en Radio Euskadi. Foto: EITB Media 53:24 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La aprobación de la reforma laboral este jueves en el Congreso de los Diputados sigue dando de qué hablar. En el Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi, los parlamentarios vascos han opinado sobre el debate en la Cámara Baja.

La parlamentaria del PNV, Leixuri Arrizabalaga, ha calificado de "show" y "espectáculo berlanguiano" lo vivido en el Congreso de los Diputados. Cree además que los apoyos logrados por el Gobierno responden a una estrategia política, porque asegura que muchos votos fueron "la reacción" a lo que otros habían votado.

Desde EH Bildu, Iker Casanova ha tildado de "penoso" el debate y la posterior votación de la reforma laboral. Considera que la aprobación de la reforma laboral es "un fracaso histórico" de la izquierda y que se ha perdido una "oportunidad única e irrepetible" para recuperar los derechos laborales perdidos en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.

Entre quienes votaron no, también está el PP, salvo el voto del diputado Alberto Casero, que alega que hubo un error informático. El parlamentario popular Carmelo Barrio reconoce que la reforma laboral es la del gobierno Rajoy, pero "con algunos matices". No obstante, aclara que "votaron no" porque el gobierno "no les llamó" para "dialogar o negociar".

La parlamentaria Gloria Sánchez y el parlamentario Iñigo Martínez, de PSE y Elkarrekin Podemos IU, respectivamente, han defendido el texto porque permite "recuperar derechos de los trabajadores", aunque han reconocido "que hay mucho por hacer" y no descartan que se lleven a cabo "más reformas laborales" para incorporar nuevos cambios.