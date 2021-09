29/09/2021 17:50 Entrevistas ENTREVISTA El escritor vasco Unai Elorriaga regresa, en formato cómic, con 'Jarraitu inurriari' Jarraitu inurriari - Sigue a la hormiga (Harriet Ediciones) suma al guion de Unai Elorriaga, las ilustraciones de Alex Orbe. Llega a las librerías en doble edición en euskera y castellano. 64 páginas a todo color. Escuchar la página Escuchar la página

El escritor Unai Elorriaga (Getxo, 1973) y el ilustrador Alex Orbe (Barakaldo, 1973) combinan sus talentos para dar vida a 'Jarraitu inurriari', un cómic editado –en euskera y castellano– por Harriet Ediciones. En 'Distrito Euskadi' nos han desvelado jugosos detalles del proceso de creación.

'Sigue a la hormiga' nos presenta a un padre y su hija de ocho años. Habitan en una aislada casa en medio de la nada, rodeada de vegetación y silencio. La niña no entiende por qué han de vivir en ese inhóspito lugar, se aburre, inventa juegos absurdos, pregunta a su padre por qué no pueden vivir en una casa normal, como sus amigos. El padre responde que no queda otro remedio, que deben permanecer allí esperando a que vuelva la madre, que allí será donde regrese.

Es la historia de la ausencia de un ser querido y tan cercano como una madre y de la necesidad del ser humano de sentirse arropado por su entorno. Pero también nos conduce, más prosaicamente, al mundo del trabajo, a sus esclavitudes, a discernir cómo se convierte en una barrera que nos cierra el paso hacia la familia y amigos.