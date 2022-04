Entrevistas NOVELA HISTÓRICA Posteguillo: "Es un proyecto que me va a requerir estar concentrado en el personaje durante doce años" Publicado: 28/04/2022 19:13 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2022 19:13 (UTC+2) ‘Roma soy yo’ es el primer volumen del mayor reto literario al que se ha enfrentado Santiago Posteguillo. El filólogo y lingüista valenciano narrará la vida de Julio César en una sexalogía: "El personaje lo merece", asevera. Escuchar la página Escuchar la página

Editada por Ediciones B, en 'Roma soy yo. La verdadera historia de Julio César', Santiago Posteguillo nos desvela los orígenes del hombre tras el mito.

Roma, año 77 a.C. El cruel senador Dolabela va a ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a los mejores abogados, ha comprado al jurado y, además, es conocido por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el fiscal, hasta que de pronto, contra todo pronóstico, un joven patricio de tan solo veintitrés años acepta llevar la acusación, defender al pueblo de Roma y desafiar el poder de las élites. El nombre del desconocido abogado es Cayo Julio César.

"César es ese personaje en torno al cual pivota toda la civilización romana y, probablemente, toda nuestra civilización occidental", asevera Posteguillo. Primero fue la trilogía de Publio Cornelio Escipión, después llegaría la serie de novelas dedicada a Marco Ulpio Trajano y también a Julia Domna: "Todo lo que he estado escribiendo ha estado, de una forma u otra, mirando a César. Visto el antes y el después, ahora tenemos que hacer el gran eje central".

El desafío que se plantea el escritor valenciano es mayúsculo: Narrar la vida de Julio César "de una forma original", descubriendo a los lectores "todas esas cosas que realmente no se saben de él". Un relato no exento de sorpresas, adelanta el autor, porque incluso mucho de lo que damos por sabido "no es realmente como nos lo han contado".

A priori serán seis volúmenes: "Ya intuía que, en la forma que yo tengo de narrar, la juventud de César, su ascenso político, la Guerra de las Galias, el enfrentamiento civil con Pompeyo, Cleopatra y el asesinato del 15 de marzo del año 44a.C. no me caben en tres novelas". Doce son los años que el filólogo y lingüista va a entregar a Julio César; larga etapa en el que no descarta que el proyecto "se vaya de madre" y, en consecuencia, "salga una novela más".

En la primera entrega de la sexalogía, Julio César cumplirá los 23 años; tiempo suficiente para que lo intentaran "matar tres veces". Entre otros pasajes de su vida, y más allá del fragor de las batallas, descubriremos su gran historia de amor con Cornelia, su primera y joven esposa y por la que llegó a jugarse la vida con tan solo 18 años.