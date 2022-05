Entrevistas MÚSICA Urko: "Me está resultando complicadísimo, pero tengo una novela en la cabeza que empecé hace diez años" Publicado: 23/05/2022 19:41 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2022 19:41 (UTC+2) El Teatro Arriaga de Bilbao vibrará el próximo 26 de mayo con el cantautor donostiarra Josean Larrañaga y la Banda Municipal de Bilbao. Un recital "que va a ser único por muchas cosas". Urko está convencido de que el público cantará "desde la primera hasta la última" canción del repertorio. Escuchar la página Escuchar la página

José Antonio Larrañaga 'Urko' (Donostia, 1948) lleva años barruntando su retirada. El jueves, 26 de mayo, el Teatro Arriaga de Bilbao acogerá Urko Herrikoia, un recital "que va a ser único por muchas cosas" y que podría ser (o no) el último. A él se enfrenta con la tranquilidad que da "la pátina de tantos años encima del escenario" y con la convicción de que "que hay que irse en el momento en que estás bien y te sientes querido y arropado".

Para la ocasión, Urko estará acompañado de los músicos de la Bilboko Udal Musika Banda – Banda Municipal de Bilbao. "He elegido a la Banda de Bilbao, primero porque en Donostia no hay banda", apunta, "y segundo, porque he hecho dos o tres bolos con ellos y me llevo perfectamente". Todo son loas: "Es una gran banda; José Rafael Pascual-Vilaplana es un grandísimo maestro, Iñaki Urkizu, un arreglista perfecto, y Ana Madariaga, la gerente, es la que ha puesto la carne en el asador para que este concierto se haga". Aunque asegura que tocar con una banda de música "es muy complicado" y la actuación resulta "agotadora", el resultado es muy satisfactorio.

25 son las canciones que conforman la setlist, con "sorpresillas interesantes": Al momento "mágico" que supondrá la interpretación de Vinicius lagun -canción que compuso tras la muerte de Vinícius de Moraes-, se unirá el "estreno mundial" de la primera parte de Gure Lagunei, la cantata que escribió cuando fusilaron a Txiki y Otaegi. "Una obra ignorada", lamenta el autor, para orquesta sinfónica y coros, que nunca se ha tocado en directo; a excepción de "un cachito" que cantó en una ocasión en la Trini. Aún más, afirma categórico que "lo único que me ha quedado pendiente en mi vida es hacer esta cantata con Euskadiko Orkestra y coros".

Una "mala situación clínica" le reveló ya hace tiempo a Josean Larrañaga que la vida es una y está para vivirla. "He cenado dos veces con San Pedro", recuerda Urko. "La primera fue una afari-merienda y la segunda fue ya cena con cohetes pero, afortunadamente, ambas cosas están olvidadas". Pensando en el futuro a corto plazo, asegura querer dejar atrás las obligaciones y "la vida monacal" a la que le obliga su profesión. Tiene "ganas de escribir", es más, asegura que tiene "una novela en la cabeza" que empezó a pergeñar hace diez años "y, casualidad, está de total actualidad en este momento".