Entrevistas LITERATURA Laura Mintegi: "Cada novela me ha proporcionado un poco de luz sobre problemas que me atraviesan" Publicado: 06/06/2022 19:41 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2022 19:41 (UTC+2) La escritora navarra asegura que no concibe la escritura "como un mero ejercicio de redacción" sino "como un acto de sinceridad que te revuelve y te transforma". La 43ª edición de la Feria del Libro de Bilbo le ha otorgado el Premio Pluma de Oro.

Laura Mintegi, Premio Pluma de Oro de la 43ª Feria del Libro de Bilbao

"Me asombra la cantidad de felicitaciones que he recibido; tengo el WhatsApp hirviendo y eso es lo más bonito de todo", confiesa Laura Mintegi (Lizarra, 1955). La escritora y profesora ha recibido el Premio Pluma de Oro en la 43ª Feria del Libro de Bilbao.

Para Mintegi estos encuentros periódicos entre autores, ilustradores, libreros, editoriales y lectores son espacios indispensables en la promoción del libro y la lectura. "A veces se echa en cara, principalmente a la gente joven, que leen poco, pero para empezar creo que es un error utilizar un mensaje impositivo para una cosa cosa que, supuestamente, tiene que ser voluntaria y de gozo", asevera la escritora navarra. A su juicio, "también es un error considerar que la falta de afición a la lectura es un problema individual"; es la comunidad la que debe cultivar "el valor de la lectura" y que para crear afición, hay que ver a los aficionados: "Yo cuando todavía no sabía euskera y veía cómo se reía la gente viendo a los bertsolaris, me iba a casa y me comía los libros para saber por qué lo pasaban tan bien", relata. De la misma manera "cuando ves a alguien que está leyendo un libro y que disfruta, te dan ganas de mirar el título".

El proceso de escritura: "Un trabajo de introspección a veces cruel"

"Nunca he sido la misma Laura antes de empezar una novela y después de terminarla". Mintegi, que desde 1981 es profesora del Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura de la UPV/EHU, asegura que cada una de sus obras le ha proporcionado "un poco de luz" sobre problemas que le atraviesan. Hace un año, sin ir más lejos, terminó "una novela de consumo interno", 250 páginas que nunca verán la luz, y que versan sobre "la enfermedad mental y la desconexión entre la realidad y la ficción". Explica que la escribió porque "necesitaba entender". En su caso, "toda novela nace de una grieta". Cuando algo le preocupa realmente, escribe sobre ello.

Escribir "siempre ha sido una necesidad" para Laura Mintegi, pero a la hora de publicar sus trabajos tuvo claro que "jamás" lo haría en castellano, que de hacerlo lo haría en euskera, lengua que comenzó a estudiar con 17 años. "No podía soportar la incoherencia de decirme vasca y no saber euskera", señala.