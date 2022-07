Entrevistas SOLIDARIDAD Carlos Bardají: "En África el duelo por un hijo fallecido dura un día; al día siguiente la vida sigue" Publicado: 28/07/2022 15:07 (UTC+2) Última actualización: 28/07/2022 15:07 (UTC+2) A través de la ONG Hope&Progress, el cirujano pediátrico y su equipo realizan desde hace más de 25 años operaciones en Senegal y Gambia. A día de hoy, busca una ambulancia con la que realizar los traslados de los pacientes en condiciones más óptimas y poder ofrecer así un mejor servicio médico. Escuchar la página Escuchar la página

Carlos Bardají es jefe de Cirugía Pediátrica del Hospital Público de Navarra y fundador de la ONG Hope&Progress. A través de ella, asiste a niños y niñas de Senegal y Gambia. Pero lleva 25 años al pie del cañón. Y es que desde que empezó, aceptando una invitación de su colega y amigo, el odontólogo Gabriel Navarro, para conocer la realidad de Senegal, no ha parado de compaginar su trabajo hospitalario con la acción social. "La solidaridad -asegura- es algo que una vez prende dentro de una persona es muy dificil extinguirla. Es peor que una droga dura y cuando te engancha, ya no puedes soltarla".

Su primer viaje fue en precario, en compañía de su hermana, su sobrina, estudiante de primero de medicina, y un anestesista. "E hicimos 35 pacientes en 5 días", recuerda. Fueron cirugías partidas "de la nada". Sin agua ni electricidad, Bardají y su equipo han tenido que excavar pozos y recurrir a generadores para evitar los sustos de los frecuentes cortes de luz. También el tener que levantar hospitales provisionales con poco más que cuatro paderes y un tejado de chapa.

¿Y cómo se asiste al enfermo?. Acudiendo a las zonas a realizar cribados in situ, recurriendo a fotografías enviadas por whatsapp para hacer el primer análisis y diagnóstico, y con la ayuda de otras ONGs que trasladan a los pacientes en furgonetas y microbuses. Por eso, entre sus objetivos inminentes está en lograr una ambulancia para el transporte. Y para lograrlo, apela a la solidaridad, asegurando que basta con una ambulancia obsoleta o fuera de servicio, no necesariamente medicalizada. "Tan sólo una ambulancia de transporte", insiste. "Espero no irme de este mundo sin conseguir una ambulancia", nos dice.

Abrir paso a la medicina moderna en un país de fuertes creencias ancestrales no es fácil. Tampoco hacerse comprender cuando no se puede comunicar en francés o en inglés. De ahí que, para ganarse la confianza de las familias y explicarles el proceso médico, funcionen con un manual hecho de viñetas y material gráfico fácilmente entendible. El trato cercano y cariñoso que profesan a los pacientes hace el resto.

Nos dice Carlos Bardají que los conceptos de la vida y la muerte no son entendidos como en occidente. Con una esperanza de vida que no supera los 65 años, y una mortalidad infantil muy elevada, en África "nadie se empecina en alargar la vida". "La muerte es algo natural", asegura. "El duelo por un hijo fallecido dura un día; al día siguiente la vida sigue", explica. "Tienen más resiliencia que la que tenemos aquí".