Paisajes Sonoros SONIDO Y OÍDO El arte de escuchar, con Fernando Palacios Publicado: 16/09/2022 14:13 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2022 14:13 (UTC+2) "Es importantísimo despejar los mecanismos de la escucha para poder concentrarse en el arte máximo de los sonidos, que es la música", asevera el compositor, intérprete y educador navarro Fernando Palacios.

Patxi del Campo, musicoterapeuta, director del Instituto Música, Arte y Proceso y fundador del equipo Vivir con Voz Propia en Vitoria-Gasteiz, regresa a Distrito Euskadi para coordinar la segunda temporada del espacio Paisajes Sonoros. La primera entrega la protagoniza el compositor y pedagogo navarro Fernando Palacios.

Fernando Palacios (Castejón, 1952) se define como "más intuitivo que intelectual y con curiosidad innata hacia los sonidos". Asegura que encuentra "arte por todas partes", aunque reconoce que lo sublime (Vermeer, Bach, Bartók, Billy Wilder, Álvaro Mutis…) le arrebata. "Desde la cuna sentí el desafío de la escena -leemos en su página web-. De cantar los éxitos de la radio escalé hasta el gregoriano y el swing. Me gané la vida con la guitarra antes de pasar al piano de bar y la trompetilla de plástico, a la que conseguí domar, y elevé el silbido y la juguetería a la categoría de concierto. Me tocó ser pionero en la incorporación de músicas inhabituales a la escuela, y llevo varias décadas dedicado a crear mi música y difundir la de otros a través de la radio, la televisión y en vivo. He comprobado que mi público favorito es el más implacable y menos cínico: niños y jóvenes".

La actividad de Fernando Palacios se ha diversificado en campos diferentes: la composición, la interpretación, la pedagogía, la música popular, la musicografía y los medios de comunicación y difusión de la música.