Distrito Euskadi ZINEMALDIA Alberto Gastesi: "Es un proyecto pequeño, en el que era impepinable mantener el espíritu de aventura" Publicado: 19/09/2022 19:49 (UTC+2) Última actualización: 19/09/2022 19:49 (UTC+2) Alberto Gastesi dirige a Loreto Mauleón e Iñigo Gastesi en ‘La quietud en la tormenta’, película que se presenta en la Gala del Cine Vasco y que opta al Premio Irizar, dotado con 20.000 euros Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Loreto Mauleón y los hermanos Alberto e Iñigo Gastesi | Distrito Euskadi 8:04 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Gelditasuna ekaitzean / La quietud en la tormenta, la ópera prima como cineasta de Alberto Gastesi (Donostia, 1985), será la gran protagonista de la Gala del Cine Vasco que Zinemaldia acogerá el martes, 20 de septiembre. "No estoy nada nervioso por la película", asegura Gatesi, "lo que tengo es mucha necesidad de que la gente la vea". No oculta su emoción por estrenar su primer largometraje en una Gala a la que, desde bien niño, ha acudido junto a su madre. "Es parte de un sueño muy largo", del que aún no se ha despertado, "que empieza con el rodaje, y que ha sido muy intenso y seguido" hasta el momento actual.

Loreto Mauleón e Iñigo Gastesi protagonizan esta cinta que parte del reencuentro "de dos personas que se han querido, casi más como amigos; no es el clásico romance pasional", explica el director. El guion, escrito al alimón por Alberto Gastesi y Alex Merino, no partió de una idea prefijada, sino que hasta el último momento se ha ido construyendo. Aún siendo "un proyecto pequeño de medios, era impepinable mantener el espíritu de aventura y estar abiertos a que las circunstancias y nuestras propias vidas influyeran en la película". Quizá por ello la película se convierte, por momentos, "en un retrato generacional, una historia muy naturalista y, a veces, costumbrista de personajes donostiarras".

La quietud en la tormenta ha sido rodada en blanco y negro y con un formato de 4:3. entre los meses de abril y junio de 2022 en diferentes localizaciones de Donostia. En la primera fase se filmaron las secuencias correspondientes al pasado narrativo de la historia. Y en el mes de junio se completó el rodaje con la filmación de las escenas ubicadas en el presente.