HOMENAJE "Que mi niñez haya pasado en un pueblo te da una percepción más completa de lo que es la vida en sociedad" Publicado: 02/11/2022 19:58 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2022 19:58 (UTC+1) Rafael Moneo asiste al homenaje que le tributan las instituciones navarras en forma de una retrospectiva en la que se pone en valor las obras que el arquitecto de Tudela ha dejado en la comunidad foral durante sus más de seis décadas de trayectoria profesional.

Rafael Moneo, multipremiado arquitecto de reconocimiento mundial (Premio Pritzker de Arquitectura en 1996), no se cansa de repetir que su vocación "no fue algo innato". "Casi me encontré estudiando arquitectura porque era una alternativa más viable", recuerda, auspiciado por un padre que le propuso "por qué no intentar aunar en una profesión pintura, letras y humanidades", que eran todas las inquietudes que movían a un Moneo niño y adolescente. En todo caso, reconoce ahora, a sus 85 años, que "la vida me ha llevado que a lo mejor hubiera sido muy difícil que hubiera sido otra cosa".

Más de seis décadas de trabajo que ha dejado en la comunidad foral un buen puñado de obras. Y ahí es donde ha puesto la atención la retrospectiva Rafael Moneo en Navarra, en las creaciones que el arquitecto realizó en suelo navarro. Y ahí entran desde viviendas, arreglos en una tienda, escuelas en su Tudela natal, a la Plaza de Toros de Pamplona, el Museo de la Universidad de Navarra o la Bodega de Arínzano.. Obras de diferentes dimensiones representadas en el Archivo Real y General de Navarra con bocetos originales, planos, pinturas, cuadros, fotografías y maquetas y que a Moneo le han hecho "aflorar recuerdos" y el sentirse "agradecido" de lo que ha supuesto en el desarrollo de su trayectoria profesional "el apoyo inicial" que recibió de la sociedad y las instituciones navarras. "Que la niñez y la adolescencia hayan transcurrido en un pueblo te da una perspectiva más completa de lo que es la vida en sociedad", asegura. Por ello, y más allá del diseño y de la búsqueda de estética, insiste Moneo en subrayar la capacidad de la arquitectura para responder a las necesidades sociales, "servir a un propósito". "La arquitectura también tiene en lo cotidiano la posibilidad de manifestarse; tiene interés para convertirse en marco para la vida social", remarca.

La exposición Rafael Moneo en Navarra ha sido comisariada por tres arquitectos: Curro Blasco, Sixto Marín y Belén Esparza. Es Esparza quien asegura que algunas de las obras que se muestran sorprenden por su "singularidad", y quien nos recuerda también que aún hay obras en proceso de construcción. Y es que Moneo, sigue en activo.