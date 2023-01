Entrevistas CINE Ramón Barea: “La magia de Cinco Lobitos es que trata de algo muy cotidiano” Publicado: 05/01/2023 18:27 (UTC+1) Última actualización: 05/01/2023 19:38 (UTC+1) El 11 de febrero se entregarán los premios Goya, y ´Cinco Lobitos´, de la vasca Alauda Ruiz de Azúa, tiene 11 nominaciones. Dos de sus actores y nominados, Mikel Bustamante y Ramón Barea, visitan Distrito Euskadi para contarnos como fue la experiencia de trabajar en esta película. Escuchar la página Escuchar la página

Mikel Bustamante (Amurrio, 1986) y Ramón Barea (Bilbao, 1949), son dos candidatos a hacerse con un Goya el próximo 11 de febrero en su XXXVII edición. Ambos han sido nominados a raíz de la película Cinco Lobitos, opera prima de la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, que en total acumula 11 nominaciones.

Mikel Bustamante, nominado en la categoría a mejor actor revelación, dice que trata de "no pensar demasiado en la gala", porque se pone nervioso. Para el actor alavés, el simple hecho de estar nominado es una gran satisfacción; de hecho, reconoce que, en el "pequeño esquema" que tiene hecho por si gana, "la palabra que más se repite es gracias". En lo que al rodaje de la película se refiere, Mikel Bustamante solo tiene buenas palabras: "fue una auténtica maravilla, muy fácil en el sentido de que todo fue muy fluido".

En el caso de Ramón Barea, suegro de Mikel Bustamante en el largometraje, su nominación es a mejor actor de reparto. La clave de Cinco Lobitos, subraya el vizcaíno, es que "trata de algo muy cotidiano. Algo que forma parte de la vida". Ramón Barea también ha querido destacar la importancia que ha tenido Alauda Ruiz de Azúa en el proceso de creación: "Esa línea de vida femenina que aparece en la película, esa mirada desde la dirección de una directora, aporta una forma de encarar la maternidad". Además, tanto Mikel Bustamante como Ramón Barea, han querido destacar la importancia que está adquiriendo en País Vasco como escenarios de rodaje,

Rodada en julio de 2021 entre Madrid y Bizkaia, Cinco lobitos, que ha contado con la participación de EITB, está protagonizada Laia Costa (Victoria, No me quites), en el papel de Amaia, una chica que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Susi Sánchez (ganadora del premio Goya por La enfermedad de domingo, La piel que habito, Dolor y gloria, El inocente) interpreta a Begoña, la madre de Amaia, y Ramón Barea (La Boda de Rosa, Todos lo saben, Fe de etarras) a Koldo, su padre. Mikel Bustamante (La Casa de Papel y Maixabel) es Javi, la pareja de Amaia.