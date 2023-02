Entre la ética y la estética FILOSOFÍA Aclarando términos: ética y moral no son lo mismo Publicado: 01/02/2023 10:11 (UTC+1) Última actualización: 01/02/2023 10:11 (UTC+1) Aunque se utilicen como sinónimos, ética y moral no significan lo mismo. La filósofa Jone Martínez pone ejemplos concretos sobre ambos términos y se acerca al mundo del arte para preguntarse si una obra puede tener moral o se convierte, entonces, en propaganda. Escuchar la página Escuchar la página

Ética y moral no significan lo mismo a pesar de que se utilicen de manera indiscriminada. La filósofa Jone Martínez explica que "la ética es una rama de la filosofía que trata de dibujar los límites entre el bien y el mal" y de buscar respuestas a la preguntas de qué es la felicidad y qué es la justicia. La moral, en cambio, apela al conjunto de normas, de costumbres o leyes que entendemos como obligatorias con nuestra conciencia y nuestra cultura.

Martínez recurre, como siempre, a filósofos que han analizado estas diferencias. Kant, por ejemplo, buscó un principio ético que fuera universal, que sirviera para hombres y mujeres de cualquier país. Así llegó a su imperativo categórico, es decir, una ética que se puede extrapolar a todo el mundo.

Por su parte, Nietzsche se centró en la moral y en concreto, en la moral cristiana que, a su juicio, estaba basada en la sumisión y la obediencia, ideas alejadas de los valores de la vida para este pensador alemán.

Jone Martínez se detiene, además, en lo dicho por la escritora estadounidense Ottesa Moshfegh que, en una entrevista reciente, afirmó que el arte no tiene moral porque entonces se adentra en el terreno de la propaganda. Nuestra filósofa está "en parte de acuerdo" con la autora porque "si el arte quiere ser universal no debería de ir unido a una religión, por ejemplo" sin embargo cree que "es un poco utópico pensar que se puede hacer arte sin moral. Todos hemos nacido en una sociedad y desprenderse de esas normas sociales, no lo veo tan fácil".