Entrevistas LITERATURA Mariasun Landa aboga por no negarles a los niños la dificultad: "Lo que hay que ofrecerles es la ayuda" Publicado: 22/03/2023 18:48 (UTC+1) Última actualización: 22/03/2023 19:03 (UTC+1) La editorial Erein reedita 'Elsa eta paradisua', un libro con ilustraciones de Elena Odriozola. La escritora nacida en Errenteria muestra su satisfacción por esta nueva edición de la obra protagonizada por una niña llamada Elsa, que con tan sólo cinco años escucha por primera vez la palabra paraíso. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen: Mariasun Landa 17:40 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Al entrar por sus oídos el término paraíso, Elsa necesita apenas cinco segundos para preguntar por el significado de dicha palabra, pero, para su desgracia, no recibe respuesta alguna. Tendrán que pasar unos años hasta que, durante un verano, una curiosa dama que aparece en la casa familiar de veraneo, le habla a Elsa sobre el paraíso. Mariasun Landa parte de la idea de que el paraíso es casi la utopía y, en cuanto a la estructura del libro 'Elsa eta paradisua' (Erein), éste está dividido en tres partes. La primera de ellas versa sobre "el desmadre creativo que sería el mundo"; un mundo donde "no había domingos, no había días de fiesta. Todo era fiesta y maravilla". Otra de las partes del libro hace referencia a la historia del Génesis y, en un tercer apartado, podemos encontrar la realidad más actual. En este último contexto, la historia versa sobre las vicisitudes que surgen entre los dos hermanos gemelos de Elsa para con la propia protagonista. Mariasun Landa cuenta que los hermanos gemelos "le están haciendo un poquito de bullying y chantajeando con una foto que le sacaron y ella no quiere que la pongan en internet".

Reconocida con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil, o el Premio Lizardi de Literatura Infantil en euskera, ésta Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de la Sorbona señala que "en Euskal Herria y en la literatura en euskera hemos gozado de una libertad que sólo era posible porque había mucha necesidad". Eso sí, en relación al contexto actual, Landa habla de "un tiempo en que la corrección política nos está invadiendo todo. Tienes que escribir papilla para que entiendan todo". Por eso, apuesta por "estar con mucho ojo y con las lanzas levantadas contra esa censura y no negarles a los niños la dificultad. Lo que hay que ofrecerles es la ayuda".

Sobre su trayectoria vital y profesional recalca que "el euskera me ha dado mucho a mí". Landa asegura que "yo quería ser escritora de siempre, pero si me llegas a decir de joven que yo iba a ser escritora de literatura infantil y juvenil, no lo hubiera creído". De hecho, empezó a escribir cuentos para niños y niñas sin intención de publicarlos, tras ejercer de profesora en las ikastolas de Zarautz y Lasarte-Oria.