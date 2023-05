Distrito Euskadi FÚTBOL Mati Martínez: “Jamás se me hubiese ocurrido que me llamasen a mí para recibir en One Club Woman” Publicado: 04/05/2023 19:05 (UTC+2) Última actualización: 04/05/2023 20:04 (UTC+2) Matilde 'Mati' Martínez Sánchez, la eterna capitana de Fundación Albacete, es la galardonada con el premio que el Athletic Club entrega a profesionales que solo han vestido una camiseta en la elite a lo largo de su trayectoria deportiva. Escuchar la página Escuchar la página

"No me lo estaba creyendo" reconoce Matilde 'Mati' Martínez Sánchez (Honrubia, 1988) cuando recuerda la llamada en la que le comunicaron que era la ganadora del premio One Club Woman 2023. Se trata del reconocimiento que desde 2015 entrega el Athletic Club para reconocer a profesionales que solo han vestido una camiseta en la elite a lo largo de su trayectoria deportiva. Es el caso de "Mati", quien durante veinte años ha vestido la camiseta del Fundación Albacete.

Entrevistada en Distrito Euskadi, la excapitana del Fundación Albacete reconoce que a pesar de conocer el galardón desde sus inicios, jamás pensó que ella podría entrar en la lista de las jugadoras distinguidas. "Es la guinda soñada yo creo, porque jamás se me hubiese ocurrido que un club como el Athletic Club me pidiese que yo saliese a su campo y su afición reconociese mi carrera. Es un orgullo, un placer", afirma.

Mati llegó con 14 años al Fundación Albacete, equipo recién fundado, pasando a formar parte de la primera plantilla desde el primer momento. En aquel entonces, "por desgracia", recuerda la exfutbolista, no había medios para pagar a las jugadoras, lo que le llevó a estudiar la carrera de Enfermería. Desde los 21 años, Mati Martínez ha intentado conciliar su pasión, el fútbol, con su profesión. "Hasta los últimos años no hemos podido recibir ninguna remuneración, así que, como podía lo iba compaginando", explica. Ella ha sido testigo de la paulatina profesionalización del fútbol femenino, aunque reconoce que queda mucho por hacer.