Donato Ndongo: "Cada vez que los negros salimos a la calle hay más tensión e insultos gratuitos" Publicado: 25/05/2023 18:05 (UTC+2)

Llegó a España con 14 años para poder seguir estudiando. Era 1965 y Donato Ndongo se encontró siendo el único niño entre más de 1000 estudiantes. Aún recuerda "el silencio imperante" que reinó en el momento en que entró en clase. 58 años después, convertido en el primer autor africano que ingresa en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes y deja allí su legado literario para la posterioridad, no duda en calificar como "evidente" la presencia del racismo en el Estado, "aunque los españoles tratan de minimizarlo". De hecho, advierte, "cada vez que los negros salimos a la calle hay más tensión e insultos gratuitos".

A través de sus libros y colaboraciones periodísticas, Ndongo reivindica la verdad de la historia colonial de su Guinea Ecuatorial natal. Un país al que, nos recuerda, llegó España no con el objetivo de cristianizar y civilizar, sino de hacerse con una cantera de esclavos negros. Rememora él un ambiente de supremacía y superioridad, "sin interacción entre blancos y negros" salvo que fuera estrictamente necesario por cuestiones económicas o comerciales. Por eso, décadas después, insiste en que "no solo vale la historia contada y vivida por los colonizadores; hay que ver la historia desde el punto de vista del colonizado" . Y desde esa revisión, poder también reflexionar y cuestionar visiones como la imperante sobre la integración o sobre el mestizaje. "No estoy seguro de que el mestizaje sea fruto de que las mujeres estuvieran enamoradas, si se entregaron voluntariamente a los españoles o fueron violadas", admite.

Quizás por este compromiso con su país, la libertad, la igualdad y los derechos humanos, y por desmitificar la imagen que Europa tiene de África, Donato Ndongo ha rehusado siempre a su derecho de obtener la nacionalidad española: "Si yo dejara de ser guineano dejaría de ser yo mismo".