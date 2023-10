Distrito Euskadi JÓVENES PROMESAS Registrador de la propiedad con 25 años. Un joven de Getxo lo logra tras años "muy duros" de estudio. Publicado: 17/10/2023 18:31 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2023 18:31 (UTC+2) Se llama Gonzalo Olmos y se ha convertido en el registrador de la propiedad más joven del estado español de la última promoción, tras aprobar los exámenes para ello este 2023. "Estos años han sido muy duros". Su media de estudio ha sido de 12 horas al día durante largos meses. Escuchar la página Escuchar la página

Su plaza la tendrá en Cangas de Onís (Asturias), por el momento. Ha quedado en la posición 14 de un total de 46 que han superado el reto de convertirse en registradoras de la propiedad este año. Han sido mayoritariamente mujeres, dos tercios del total. Estos últimos años hizo las oposiciones para ser notario, pero no aprobó el examen. Tras superar un bache psicológico, con ayuda profesional, se mentalizó y preparó para ser registrador de la propiedad. En esta ocasión sí hubo acierto, porque la suerte la buscó él durante meses, estudiando una media de 12 horas al día, con temporadas de hasta 14 horas diarias. A finales de mayo de este año vivió "la semana más difícil de toda mi vida. No dormía nada". Se encontraba a la espera de la nota final. La conoció en casa de quien fue su preparador para las oposiciones. La información llegó vía teléfono móvil. "Felicidades, estás dentro", le dijó su preparador. "Yo pensaba que iba a llorar, pero me salió gritar". Ahora disfruta ya del premio. El esfuerzo ha tenido su merecida recompensa.