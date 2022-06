Fuera de Juego Entrevista Mikel Rico: "Cuando me llamaron fue... ostia, me ha llamado el Athletic" EITB Media Publicado: 08/06/2022 08:33 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2022 08:38 (UTC+2) El exjugador rojiblanco, tras anunciar que deja el Huesca, pero no el fútbol, estuvo en el programa "Fuera de Juego" de Radio Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Mikel Rico se va del Huesca a los 37 años de edad pero deja claro que no se retira del fútbol.

"Estoy de vacaciones, me han querido jubilar, pero de momento no. El cuerpo me pide seguir, no soy talentoso, me he basado siempre en el físico y soy competitivo", aclaró el centrocampista en el programa "Fuera de Juego".

El Athletic ha sido sin duda su equipo, donde siempre quiso jugar, "mi sueño era jugar en el Athletic. Cuando me llamaron fue... ostia, me ha llamado el Athletic. Un sueño de mi padre que luchó mucho por esto".