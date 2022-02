04/02/2022 23:46 Ganbara UPN Carlos García Adanero: "Me guardo cosas en mi defensa para utilizarlas ante en el Comité de Disciplina" L.P.C. | EITB Media El diputado de UPN, Carlos García Adanero, asegura haber explicado a la Ejecutiva "que no les engañamos, pero es la palabra de uno contra otro", y reconoce que "no es fácil entrar en una discusión cuando todo el mundo va con una idea preconcebida". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Carlos García Adanero, diputado de UPN. Foto: EFE. 10:27 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El comité de garantías y disciplina de UPN ha abierto expediente a sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, después de que este jueves votarán 'no' a la convalidación de la reforma laboral en contra de las directrices del partido.

Entrevistado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Carlos García Adanero ha expreso que "no tiene sentido pedir el acta de diputado por una votación diferente a la que te haya pedido el partido". Considera que "si eso se hiciera siempre que alguien vota diferente estaríamos todo el día pidiendo el acta".

Asegura que la de este viernes con la Ejecutiva de UPN "no ha sido una reunión agradable". En ella García Adanero ha explicado "que no les engañamos, pero es la palabra de uno contra otro", y reconoce que "no es fácil entrar en una discusión cuando todo el mundo va con una idea preconcebida". Afirma que se "guarda cosas" en su defensa para utilizarlas ante en el Comité de Disciplina.

Asegura que tanto la Ejecutiva del partido como Sergio Sayas y el propio García Adanero "no conocían el acuerdo" y niega que hayan participado en ninguna negociación.