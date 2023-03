Ganbara Mertxe Aizpurua Mertxe Aizpurua:"¿Alguien cree que EH Bildu puede dar luz verde a una ley que mantiene las pelotas de goma? AMAIA ZABALA | EITB MEDIA Publicado: 14/03/2023 21:58 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2023 21:58 (UTC+1) Aizpurua ha asegurado que Podemos y el PSOE "se necesitan mutuamente” y que se trata de la única opción para que haya una alternativa de izquierdas en el estado español. Además, ha dado a entender que en lo que queda de legislatura hay todavía mucho recorrido y mucho trabajo que hacer. Escuchar la página Escuchar la página

Esta noche en Ganbara de Radio Euskadi la portavoz de EH Bildu en el Congreso Mertxe Aizpurua ha explicado cuáles han sido los motivos de su partido para votar en contra de la reforma de la ley mordaza. "Esquerra y Bildu hemos votado en contra porque no se deroga la ley mordaza. ¿Alguien cree que EH Bildu puede dar luz verde a una ley que mantiene las pelotas de goma? Unas pelotas que mataron a Iñigo Cabacas", ha dicho. Además, ha subrayado que si no se ha llegado a un acuerdo es porque el Gobierno no ha querido. "Había oportunidad suficiente para hacerlo, y no lo han hecho, eso es que no lo han querido hacer y todo lo demás son excusas", ha añadido.

Respecto al modelo de Estado y la soberanía de Euskadi, Aizpurua ha dado a entender que se pueden dar pasos en la siguiente legislatura: "Se pueden tomar vías de solución a esta cuestión, que no se conseguirían de la noche a la mañana, pero hay que empezar por abrir puertas y caminos". Y ha añadido que respecto a este asunto EH Bildu jugará con responsabilidad y sabrá aprovechar la oportunidad".

Por último, en cuanto a la ley del 'sólo sí es sí', ha explicado que en cuanto llegue la fase de enmiendas, EH Bildu va a negociar: "Nosotros siempre intentaremos mejorar todas las leyes que se puedan mejorar, así lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo".