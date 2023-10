Ganbara Itziar De Álava Itziar De Álava: "los primeros indicios dicen que la primera víctima se resbaló, no fue una imprudencia" Gari Suarez Caperos Publicado: 02/10/2023 20:09 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2023 20:09 (UTC+2) La alcaldesa de Lanciego cree que los bodegueros y bodegueras necesitan "más medidas de seguridad" para que no se repitan tragedias como las de este fin de semana, donde dos personas han muerto por "el tufo del vino". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, la alcaldesa de Lanciego, Itziar de Álava, ha hablado sobre el trágico accidente que ha ocurrido este fin de semana en la localidad, donde dos bodegueros han fallecido tras caer a un depósito e inhalar anhídrido carbónico.

De Álava asegura que todo apunta a un accidente, y no a una imprudencia. "Yo no lo atribuyo a un fallo humano. Estos trabajos conllevan un riesgo altísimo, y a pesar de tomar todas las precauciones posibles, siempre hay accidentes. Son accidentes totalmente fortuitos. Los primeros indicios dicen que Gerardo, el primero que cayó, se asomó, e imagino, queremos adivinar, que se resbaló. No fue una imprudencia para nada".

Para que casos así no se repitan, cree que se necesitan "más medidas de seguridad", así como hacer "un ejercicio de concienciación exhaustivo". Propone, por ejemplo, poner arneses sujetos en el techo: "serían arneses que maneje alguien que está fuera, para bajar al lago con doble seguridad".