"Este proyecto surge para poder escuchar lecturas dramatizadas en euskera"

K.M.|RadioEuskadi

21/06/2018

Charlamos con la traductora Ana Morales una de las impulsoras de Xerezaderen Artxiboa, una página que permite descargarse podcasts de lecturas dramatizadas en euskera de textos universales

Hubo un personaje (ustedes pueden creer si existió o no) que para no perder la cabeza se dedicó a contar cuentos una noche y otra. Así hasta Las mil y una noches. El personaje se llamaba Sherezade y tuvo que narrar esas historias para aplacar la ira que el sultán Shahriar tenía hacia las mujeres, pues había sido engañado por su primera esposa. Sherezade sabía que debía estimular la imaginación del sultán, porque si no habría corrido la misma suerte que otras tres mil mujeres antes que ella, la decapitación. Sherezade ganó, enamoró al sultán y le educó en moralidad y amabilidad.

Sherezade se ha convertido desde entonces en la figura que representa al “contador de historias”. Una figura que ha sido recogida por un grupo de personas que han decidido “contar” historias en euskera y grabarlas, para que cualquiera pueda escucharlas. Textos literarios relevantes traducidos al euskera que pueden ser escuchados como podcasts. Estamos hablando de Xerezaderen Artxiboa, un proyecto que celebra fiesta de aniversario esta tarde en la sala Bira de Bilbao. Al frente de este proyecto están Jasone Larrinaga y Ana Morales. Con Ana Morales hemos charlado.