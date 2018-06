Iflandia

"Nuestro nuevo disco es un homenaje a las dudas, a la contradicción"

26/06/2018

Charlamos con Miren Iza, cantante, compositora y líder del grupo Tulsa, que acaba de publicar nuevo disco, Centauros, que está siendo presentado en concierto en los últimos meses

Centauros es la canción que da título al nuevo disco de Tulsa, una banda que nos gusta mucho y que está liderada por la guipuzcoana Miren Iza, que reside en Madrid. Hace días estuvieron en Andoain y este jueves tocan en Bilbao. Hay ganes de verles, porque no se prodigan mucho por aquí, aunque tienen la agenda repleta de conciertos para las próximas semanas. Si no nos equivocamos no volverán a tocar en Euskadi hasta finales de septiembre que lo harán en el Getxo Sound.

Centauros aparece casi tres años después de La calma chicha (en medio está la banda sonora que compusieron para la película de Jonás Trueba Los exiliados románticos). Tiene nueve canciones y una más, porque se recupera Pequeñas embestidas, canción interpretada a dúo por Miren con su amigo Abraham Boba. Siguen siendo canciones muy Tulsa en lo que respecta a las letras, muy potentes, pero se nota que en lo musical hay un intento por abrirse a otros mundos sonoros. Con Miren Iza hemos charlado.