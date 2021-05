03/05/2021 19:12 Iflandia Literatura "Lo importante es ir por la vida con actitud de veraneante, repartiendo alegría" K.M.|RadioEuskadi Charlamos con el periodista, crítico, humorista y escritor asturiano Pepe Colubi sobre su novela "Dispersión" donde sigue narrando las historias de Pipi, su desopilante alter ego. Escuchar la página Escuchar la página

Hablamos con alguien que nunca pretendió ser nada, según confiesa en una especie de autobiografía por capítulos que va escribiendo cuando puede. Pero la cosa le ha salido mal y, quiéralo o no, el nombre de Pepe Colubi, significa bastantes cosas y él mismo confiesa haber tenido actividad vital en diferentes medios, entre ellos la radio, su hermano moderno el podcast, la tele, eso que se conoce como Ilustres ignorantes, vamos la versión vídeo del podcast, las revistas de cine, de rock and roll. Ha publicado libros y parece que no para de trabajar, lo cual es raro porque él se declara hedonista, forma intelectual de llamar al holgazán.

Bueno, pues vayan apuntando. El ritmo de las tribus, La tele que me parió (que tiene un antecedente en un libro titulado Televicio), Planeta rosa y Pechos fuera. Tituló un programa de radio Lo invisible en plan El principito, y de repente se pasó a la novela autobiográfica con California 83 y Chorromoco 91 (término que no vamos a aclarar por estar en horario infantil) y ahora publica Dispersión, esta vez con sus andanzas desde 1994 hasta 2006. Todavía le queda para otro libro.